जयपुर में सस्ती PNG पड़ रही महंगी: बिना गैस इस्तेमाल किए थमाया हजारों का बिल, जानें क्या बोले उपभोक्ता

Jaipur PNG Gas Connection: जयपुर: गैस सिलेंडर की बुकिंग, उसे घर तक लाने की परेशानी और सिलेंडर से आग लगने जैसे जोखिमों से बचने के लिए लोग पाइप्ड नैचुरल गैस (पीएनजी) कनेक्शन ले रहे हैं। हालांकि, जयपुर के करधनी-गोविंदपुरा और विद्याधर नगर क्षेत्र में कुछ उपभोक्ताओं को पीएनजी का उपयोग किए बिना ही हजारों रुपए के बिल मिलने से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उपभोक्ताओं का आरोप है कि गैस सप्लायर टोरेंट गैस की ओर से बिना खपत के भी बिल जारी किए जा रहे हैं।