जयपुर नगर निगम: पिछली बार सिर्फ 10% महिला पार्षद ही रहीं सक्रिय, अब 52 के सामने नेतृत्व साबित करने की चुनौती

जयपुर. नगर निगम चुनाव में आरक्षण के तहत महिलाओं को टिकट मिला, जनता ने उन पर भरोसा जताया और उन्हें चुनकर पार्षद की कुर्सी तक पहुंचाया। अब इन महिला पार्षदों के सामने अपनी नेतृत्व क्षमता साबित करने की चुनौती है। जयपुर नगर निगम के 150 वार्डों में 52 महिला पार्षद चुनी गई हैं। इनसे उम्मीद है कि वे अपने वार्ड की समस्याओं को समझेंगी, जनता की आवाज उठाएंगी और स्थानीय सरकार के फैसलों में सक्रिय भूमिका निभाएंगी। लेकिन नए बोर्ड की शुरुआती बैठकों में जिस तरह महिला पार्षदों के साथ उनके पति, बेटे और अन्य रिश्तेदार नजर आ रहे हैं, उसने महिला प्रतिनिधित्व और वास्तविक नेतृत्व को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं।