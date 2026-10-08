8 अक्टूबर 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

Asian Games 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

जयपुर

“मुझे बताएं, मैं ही सारा काम देखता हूं”: जयपुर में पार्षद पति-रिश्तेदार संभाल रहे कमान! महिला प्रतिनिधित्व पर उठे सवाल

जयपुर नगर निगम की बैठकों में महिला पार्षदों की जगह उनके पति, बेटे और रिश्तेदारों की मौजूदगी नजर आ रही है। एक पार्षद पति ने कहा, “मुझे बताएं, मैं ही सारा काम देखता हूं।” इससे महिला प्रतिनिधित्व और पार्षदों की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं।
2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Harshita Saini

Oct 08, 2026

women representation in jaipur municipal meetings

जयपुर. नगर निगम के मुरलीपुरा जोन कार्यालय में बैठक के दौरान पार्षद नहीं पहुंचे, उनकी जगह बेटे और पति आए (Photo-Patrika)

जयपुर. नगर निगम चुनाव में महिलाएं जीतकर पार्षद बनीं और नगर निगम पहुंचीं, लेकिन बैठकों में उनकी जगह कई जगह पति, बेटे और रिश्तेदार नजर आ रहे हैं। इतना ही नहीं, पार्षदों से संपर्क करने के लिए निगम की सूची में दिए गए मोबाइल नंबरों पर फोन करने पर भी कई जगह उनके पति या बेटे ही फोन उठा रहे हैं।

वार्ड सात की पार्षद पूनम तिवाड़ी से बात करने के लिए जब फोन किया गया तो उनके पति प्रदीप तिवाड़ी ने फोन उठाया। पार्षद से बात कराने के लिए कहने पर उन्होंने कहा, “मुझे बताएं, मैं ही सारा काम देखता हूं।” पत्नी का मोबाइल नंबर मांगने पर उन्होंने बताया कि उन्होंने अपना ही नंबर सभी जगह दे रखा है।

वहीं, दो अन्य महिला पार्षदों से फोन और मैसेज के जरिए संपर्क करने की कोशिश की गई, लेकिन उनकी ओर से कोई जवाब नहीं मिला। निगम की बैठकों में महिला पार्षदों की जगह उनके पति, बेटे और रिश्तेदारों की मौजूदगी से यह सवाल उठ रहा है कि चुनी गई महिला पार्षदों की भूमिका वास्तव में कितनी है और उनके वार्ड का कामकाज कौन संभाल रहा है।

मां की जगह बेटा आया… बेटी के साथ पिता…

  • वार्ड 8: निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव जीतकर पार्षद बनीं मंजू शर्मा बैठक में मौजूद नहीं थीं। उनकी जगह उनके पति दिनेश कांवट बैठक में पहुंचे। कांवट इससे पहले दो बार पार्षद रह चुके हैं और निगम के कामकाज का अनुभव रखते हैं।
  • वार्ड 18: कांग्रेस की पार्षद वंदिता शर्मा की जगह उनके रिश्तेदार और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव अरविंद बैठक में नजर आए। उन्होंने बैठक में पार्षद की जगह मौजूदगी दर्ज कराई।
  • वार्ड 4 और 9: भाजपा पार्षद पिंकी देवी की जगह उनके पति विजय शर्मा बैठक में पहुंचे। वहीं वार्ड 9 से कांग्रेस पार्षद कैलाश के बेटे राजेश गुर्जर भी बैठक में मौजूद रहे। राजेश गुर्जर इससे पहले पिछले बोर्ड में पार्षद रह चुके हैं।
  • वार्ड 10: भाजपा पार्षद पलक यादव बैठक में अपने पिता कमलेश यादव के साथ पहुंचीं। कमलेश यादव भी पिछले बोर्ड में निर्दलीय पार्षद रह चुके हैं। इससे बैठक में कई ऐसे चेहरे नजर आए, जो पहले भी निगम की राजनीति और कामकाज से जुड़े रहे हैं।

दो ने फोन नहीं उठाया

वहीं दो अन्य महिला पार्षद मंजू शर्मा और वंदिता शर्मा ने फोन नहीं उठाया। उन्हें संदेश भेजकर जवाब चाहा गया, लेकिन उनका जवाब फिर भी नहीं मिला।

जयपुर नगर निगम मुख्यालय में दिखी विचित्र स्थिति: पहली ही बैठक में गायब रहीं महिला पार्षद, पतियों ने संभाला मोर्चा

ये भी पढ़ें
Vidyadhar Nagar Zone meeting

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

political

political news

politics

Rajasthan Politics

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

08 Oct 2026 09:22 am

Published on:

08 Oct 2026 09:22 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / “मुझे बताएं, मैं ही सारा काम देखता हूं”: जयपुर में पार्षद पति-रिश्तेदार संभाल रहे कमान! महिला प्रतिनिधित्व पर उठे सवाल

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

राजस्थान में अब 8100 रुपए में नहीं होगा नल कनेक्शन, हाईकोर्ट ने 2025 का आदेश किया रद्द

rajasthan water connections
जयपुर

जयपुर में कल से तीन दिन लगेगा राजस्थान पत्रिका का प्रॉपर्टी एक्सपो ‘PropEX’, ये होंगे खास आकर्षण

patrika propex
जयपुर

जयपुर कूच को निकले नरेश मीणा वापस लौटे, बोले- आंदोलन अभी खत्म नहीं; गांव में जारी रहेगा आमरण अनशन

Naresh Meena
जयपुर

कुर्सी महिला पार्षद की, हुक्म पति-रिश्तेदार का! राजस्थान के नगर निकायों में महिला प्रतिनिधित्व की सामने आई हकीकत

women reservation reality
जयपुर

पत्रिका में प्रकाशित अग्रलेख : संविधान का मखौल

bhuwanesh jain deputy editor patrika group article
ओपिनियन
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Weather

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

Health News

National News

Entertainment News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.