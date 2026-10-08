“मुझे बताएं, मैं ही सारा काम देखता हूं”: जयपुर में पार्षद पति-रिश्तेदार संभाल रहे कमान! महिला प्रतिनिधित्व पर उठे सवाल

वहीं, दो अन्य महिला पार्षदों से फोन और मैसेज के जरिए संपर्क करने की कोशिश की गई, लेकिन उनकी ओर से कोई जवाब नहीं मिला। निगम की बैठकों में महिला पार्षदों की जगह उनके पति, बेटे और रिश्तेदारों की मौजूदगी से यह सवाल उठ रहा है कि चुनी गई महिला पार्षदों की भूमिका वास्तव में कितनी है और उनके वार्ड का कामकाज कौन संभाल रहा है।