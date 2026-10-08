कुर्सी महिला पार्षद की, हुक्म पति-रिश्तेदार का! राजस्थान के नगर निकायों में महिला प्रतिनिधित्व की सामने आई हकीकत

जयपुर . जनता ने अपने वार्ड की आवाज उठाने के लिए महिला पार्षदों को चुनकर नगर निगम भेजा, लेकिन निगम की पहली ही बैठकों में महिला पार्षद की जगह उनके पति और रिश्तेदार नजर आने लगे हैं। मंगलवार को विद्याधर नगर के बाद बुधवार को मुरलीपुरा जोन में दिवाली की तैयारी को लेकर बैठक हुई। इसमें भी महिला पार्षदों की जगह उनके पति और बेटे पहुंच गए। बैठक में वार्डों की समस्याओं और जनहित के मुद्दों पर चर्चा होनी थी। लेकिन बैठक की तस्वीर ने चर्चा का रुख ही बदल दिया। यहां कुछ महिला पार्षदों की जगह उनके पति और रिश्तेदार मौजूद रहे। यह इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि नगर निगम में नई बोर्ड व्यवस्था के बाद यह पार्षदों की शुरुआती बैठकों में से एक है। ऐसे में उम्मीद थी कि निर्वाचित पार्षद खुद अपने वार्ड की समस्याएं अधिकारियों के सामने रखेंगी।