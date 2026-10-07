जयपुर नगर निगम मुख्यालय में दिखी विचित्र स्थिति: पहली ही बैठक में गायब रहीं महिला पार्षद, पतियों ने संभाला मोर्चा

बैठक में वार्ड 8 से निर्दलीय चुनाव जीतकर पार्षद बनीं मंजू कांवट खुद मौजूद नहीं थीं। उनकी जगह उनके पति और पूर्व पार्षद दिनेश कांवट बैठक में पहुंचे। दिनेश कांवट पहले भी पार्षद रह चुके हैं, ऐसे में बैठक में उनकी मौजूदगी चर्चा का विषय बनी रही। इसी तरह वार्ड 7 से कांग्रेस पार्षद पूनम तिवाड़ी बैठक में अपने पति और पूर्व पार्षद प्रदीप तिवाड़ी के साथ पहुंचीं। बैठक में पार्षदों से जुड़े वार्ड स्तर के मुद्दों और नगर निगम से संबंधित जरूरी विषयों पर चर्चा हुई।