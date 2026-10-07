Rajasthan News: महंगाई का झटका! राजस्थान में ‘आधी रात’ से CNG-PNG के बढ़ी कीमतें लागू, जानिए कहां मिल रहा सबसे महंगा और सबसे सस्ता फ्यूल?    

CNG and PNG price hike in Rajasthan
राजस्थान के गैस उपभोक्ताओं को महंगाई का झटका लगा है। टोरेंट गैस ने सीएनजी (CNG) और पीएनजी (PNG) की कीमतों में बढ़ोतरी कर दी है, जिससे आम जनता की जेब पर सीधा असर पड़ा है। कंपनी द्वारा बढ़ाई गई ये नई दरें 6 अक्टूबर 2026 की रात 12 बजे यानी 7 अक्टूबर से प्रभावी हो चुकी हैं। खास बात यह है कि कंपनी ने करीब 4 महीने के अंतराल के बाद अपने दामों में यह बदलाव किया है, जिससे जयपुर के लगभग 50,000 घरेलू उपभोक्ताओं और हजारों सीएनजी वाहन चालकों को अधिक खर्च करना पड़ेगा।
टोरेंट गैस द्वारा जारी आधिकारिक रेट लिस्ट के अनुसार, घरेलू पाइप नेचुरल गैस (PNG) और वाहन ईंधन सीएनजी दोनों के दामों में करीब-करीब दो-दो रुपए की बढ़ोतरी की गई है।
पीएनजी (घरेलू रसोई गैस): पहले इसकी दर 51.50 रुपए प्रति SCM थी, जिसे बढ़ाकर अब टैक्स सहित 53.50 रुपए प्रति SCM कर दिया गया है। पीएनजी की बेस प्राइस 47.91 रुपए से बढ़ाकर 49.77 रुपए की गई है, जिस पर स्थानीय वैट जुड़ने के बाद उपभोक्ताओं को 53.50 रुपए का भुगतान करना पड़ रहा है।
सीएनजी (वाहन ईंधन): वाहन चालकों के लिए सीएनजी की कीमत 97.50 रुपए प्रति किलो से बढ़ाकर 99.50 रुपए प्रति किलो कर दी गई है।
अचानक हुए इस इजाफे से रोजाना ऑफिस आने-जाने वाले कैब, ऑटो और निजी वाहन चालकों का मासिक बजट बिगड़ गया है।
राजस्थान के विभिन्न जिलों में भौगोलिक स्थिति, परिवहन लागत (लॉजिस्टिक्स) और अलग-अलग सप्लायर कंपनियों के नेटवर्क के कारण सीएनजी और पीएनजी की कीमतें अलग-अलग हैं। राज्य के मुख्य शहरों में नवीनतम दरों का परिदृश्य कुछ इस प्रकार है:
सर्वाधिक दर वाले जिले: बीकानेर और चुरू जैसे क्षेत्रों में परिवहन दूरी अधिक होने के कारण सीएनजी की कीमतें राजस्थान में सबसे उच्चतम स्तर यानी 107.75 रुपए प्रति किलो पर बनी हुई हैं। इसके अलावा शाहपुरा, दूदू और गंगापुर सिटी में भी यही उच्च दर लागू है।
मध्यम दर वाले जिले: जयपुर और अलवर में नई कीमतों के बाद दरें 99.50 रुपए के आसपास पहुंच चुकी हैं, जबकि अजमेर में यह लगभग 96.33 रुपए प्रति किलो है।
सबसे कम दर वाले जिले: जयपुर के नजदीकी जिलों जैसे दौसा, टोंक और करौली में सीएनजी दरें अपेक्षाकृत कम 92.50 रुपए प्रति किलो पर स्थिर हैं। वहीं बांसवाड़ा और डूंगरपुर जैसे दूरस्थ दक्षिणी हिस्सों में विशेष सब्सिडी या स्थानीय सप्लायर नेटवर्क की वजह से यह न्यूनतम 88.94 रुपए प्रति किलो पर उपलब्ध है।
बहरहाल, त्योहारी सीजन के नजदीक आते ही ईंधन के दामों में हुई इस बढ़ोतरी ने आम आदमी की चिंता बढ़ा दी है।
|क्र.
|शहर
|CNG कीमत
|कीमत में बदलाव
|1
|अजमेर
|₹96.33
|₹0.00
|2
|अलवर
|₹99.50
|+₹2.00
|3
|बांसवाड़ा
|₹88.94
|₹0.00
|4
|बारां
|₹102.00
|+₹2.00
|5
|बाड़मेर
|₹98.50
|₹0.00
|6
|भरतपुर
|₹98.00
|+₹0.50
|7
|भीलवाड़ा
|₹99.90
|₹0.00
|8
|बीकानेर
|₹107.75
|₹0.00
|9
|बूंदी
|₹99.90
|₹0.00
|10
|चित्तौड़गढ़
|₹99.20
|₹0.00
|11
|चूरू
|₹107.75
|₹0.00
|12
|दौसा
|₹92.50
|₹0.00
|13
|धौलपुर
|₹101.00
|+₹2.00
|14
|डूंगरपुर
|₹88.94
|₹0.00
|15
|गंगानगर
|₹101.89
|₹0.00
|16
|हनुमानगढ़
|₹101.89
|₹0.00
|17
|जयपुर
|₹99.50
|+₹2.00
|18
|जैसलमेर
|₹97.00
|₹0.00
|19
|जालोर
|₹88.94
|₹0.00
|20
|झालावाड़
|₹102.00
|+₹1.00
|21
|झुंझुनूं
|₹98.90
|₹0.00
|22
|जोधपुर
|₹97.00
|₹0.00
|23
|करौली
|₹92.50
|₹0.00
|24
|कोटा
|₹102.00
|+₹2.00
|25
|कोटपूतली-बहरोड़
|₹99.50
|+₹2.00
|26
|नागौर
|₹99.70
|₹0.00
|27
|पाली
|₹96.33
|₹0.00
|28
|राजसमंद
|₹96.33
|₹0.00
|29
|सवाई माधोपुर
|₹92.50
|₹0.00
|30
|सीकर
|₹98.90
|₹0.00
|31
|सिरोही
|₹88.94
|₹0.00
|32
|टोंक
|₹92.50
|₹0.00
|33
|उदयपुर
|₹99.90
|₹0.00
राजस्थान में CNG के शहरवार दाम
|क्र.
|शहर
|CNG कीमत
|कीमत में बदलाव
|1
|अजमेर
|₹96.33
|₹0.00
|2
|अलवर
|₹99.50
|+₹2.00
|3
|बांसवाड़ा
|₹88.94
|₹0.00
|4
|बारां
|₹102.00
|+₹2.00
|5
|बाड़मेर
|₹98.50
|₹0.00
|6
|भरतपुर
|₹98.00
|+₹0.50
|7
|भीलवाड़ा
|₹99.90
|₹0.00
|8
|बीकानेर
|₹107.75
|₹0.00
|9
|बूंदी
|₹99.90
|₹0.00
|10
|चित्तौड़गढ़
|₹99.20
|₹0.00
|11
|चूरू
|₹107.75
|₹0.00
|12
|दौसा
|₹92.50
|₹0.00
|13
|धौलपुर
|₹101.00
|+₹2.00
|14
|डूंगरपुर
|₹88.94
|₹0.00
|15
|गंगानगर
|₹101.89
|₹0.00
|16
|हनुमानगढ़
|₹101.89
|₹0.00
|17
|जयपुर
|₹99.50
|+₹2.00
|18
|जैसलमेर
|₹97.00
|₹0.00
|19
|जालोर
|₹88.94
|₹0.00
|20
|झालावाड़
|₹102.00
|+₹1.00
|21
|झुंझुनूं
|₹98.90
|₹0.00
|22
|जोधपुर
|₹97.00
|₹0.00
|23
|करौली
|₹92.50
|₹0.00
|24
|कोटा
|₹102.00
|+₹2.00
|25
|कोटपूतली-बहरोड़
|₹99.50
|+₹2.00
|26
|नागौर
|₹99.70
|₹0.00
|27
|पाली
|₹96.33
|₹0.00
|28
|राजसमंद
|₹96.33
|₹0.00
|29
|सवाई माधोपुर
|₹92.50
|₹0.00
|30
|सीकर
|₹98.90
|₹0.00
|31
|सिरोही
|₹88.94
|₹0.00
|32
|टोंक
|₹92.50
|₹0.00
|33
|उदयपुर
|₹99.90
|₹0.00
सबसे महंगी CNG: बीकानेर और चूरू — ₹107.75/kg
सबसे सस्ती CNG: बांसवाड़ा, डूंगरपुर, जालोर और सिरोही — ₹88.94/kg
बड़ी खबरेंView All
जयपुर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग