Rajasthan News: महंगाई का झटका! राजस्थान में ‘आधी रात’ से CNG-PNG के बढ़ी कीमतें लागू, जानिए कहां मिल रहा सबसे महंगा और सबसे सस्ता फ्यूल?    

राजस्थान के गैस उपभोक्ताओं को महंगाई का झटका लगा है। टोरेंट गैस ने सीएनजी (CNG) और पीएनजी (PNG) की कीमतों में बढ़ोतरी कर दी है, जिससे आम जनता की जेब पर सीधा असर पड़ा है। कंपनी द्वारा बढ़ाई गई ये नई दरें 6 अक्टूबर 2026 की रात 12 बजे यानी 7 अक्टूबर से प्रभावी हो चुकी हैं। खास बात यह है कि कंपनी ने करीब 4 महीने के अंतराल के बाद अपने दामों में यह बदलाव किया है, जिससे जयपुर के लगभग 50,000 घरेलू उपभोक्ताओं और हजारों सीएनजी वाहन चालकों को अधिक खर्च करना पड़ेगा।