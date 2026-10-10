Patrika Property Expo: फेस्टिव सीजन से पहले घर खरीदने का मौका, प्रोपेक्स में दो दिन और मिलेंगे प्रॉपर्टी के विकल्प

जयपुर. अपने सपनों का घर खरीदना हो या भविष्य के लिए निवेश की योजना बनाना, सही जगह और बजट के अनुरूप विकल्प तलाशने के लिए अब अलग-अलग बिल्डर्स के दफ्तरों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं। राजस्थान पत्रिका के प्रॉपर्टी एक्सपो 'प्रोपेक्स' में एक ही छत के नीचे घर, फ्लैट और निवेश के विभिन्न विकल्प मिल रहे हैं। शुक्रवार को एसएल मार्ग स्थित द ग्रांड मोती पैलेस में शुरू हुए एक्सपो के पहले दिन बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। परिवार के साथ आए लोगों ने अपनी पसंद, जरूरत और बजट के हिसाब से प्रोजेक्ट्स की जानकारी ली। किसी ने अपने सपनों के आशियाने की तलाश की तो किसी ने भविष्य में बेहतर निवेश की संभावनाएं टटोलीं। दिनभर एक्सपो में चहल-पहल बनी रही। शनिवार और रविवार को यहां आकर फेस्टिव सीजन से पहले बुकिंग करा यहां मिल रही छूट का फायदा भी उठा सकते हैं। इवेंट का प्रबंधन आइएफएफपीएल की ओर से किया जा रहा है। अधिक जानकारी के लिए 9610447943 पर संपर्क किया जा सकता है।