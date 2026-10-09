Patrika Property Expo: जयपुर में घर खरीदने का सुनहरा मौका, आज से 3 दिन तक मिलेंगे स्पेशल ऑफर्स और एक्सक्लूसिव डिस्काउंट

Rajasthan Patrika Property Expo: जयपुर: त्योहारी सीजन में घर खरीदने से लेकर प्रॉपर्टी में निवेश तक की तैयारी कर रहे लोगों के लिए आज से तीन दिन का खास मौका है। राजस्थान पत्रिका का प्रॉपर्टी एक्सपो 'प्रोपेक्स' शुक्रवार से शुरू हो रहा है। एसएल मार्ग स्थित द ग्रैंड मोती पैलेस में आकर आप अपने पसंदीदा विकल्प चुन सकेंगे। 11 अक्टूबर तक चलने वाले एक्सपो में सुबह 11 से रात 8 बजे तक विजिटर्स को आवासीय, कॉमर्शियल और निवेश से जुड़े प्रॉपर्टी विकल्प एक ही छत के नीचे मिलेंगे।