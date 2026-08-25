कोटपूतली: त्योहार से पहले मिठाई दुकानों पर खाद्य विभाग की कार्रवाई

कोटपूतली. त्योहारों के सीजन को देखते हुए मिठाइयों एवं अन्य खाद्य सामग्री में मिलावट रोकने के लिए खाद्य सुरक्षा विभाग ने सोमवार को शहर में विशेष अभियान चलाया। विभागीय टीम ने तीन मिठाई प्रतिष्ठानों की दुकानों एवं गोदामों का निरीक्षण कर मिश्री मावा, मिल्क केक और सादा मावे के नमूने लिए। नमूनों को जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा जाएगा। जांच रिपोर्ट के आधार पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने बताया कि त्योहारों के दौरान मिठाइयों की मांग बढ़ने के कारण खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता एवं साफ-सफाई पर विशेष निगरानी रखी जा रही है। टीम ने प्रतिष्ठानों का निरीक्षण कर खाद्य सामग्री के रख-रखाव एवं गुणवत्ता की जानकारी ली। अधिकारियों ने संचालकों को प्रतिष्ठानों में साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखने तथा खाद्य सामग्री को निर्धारित मानकों के अनुरूप रखने के निर्देश दिए। खाद्य सुरक्षा अधिकारी शशिकांत शर्मा, नेहा शर्मा, राजसिंह चौहान एवं बिजेन्द्र कुमार ने प्रतिष्ठान संचालकों को मिलावट रोकने के लिए आवश्यक सावधानियां बरतने की हिदायत दी। अधिकारियों ने कहा कि लिए गए नमूनों की प्रयोगशाला जांच के बाद रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। (निसं.)