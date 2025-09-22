Navratri : त्योहार सीजन में निवेश के लिए सोना अब भी टॉप पर, फायदे जानें

Gold-Silver Price : नवरात्र को नए कार्य और निवेश शुरू करने के लिए शुभ माना जाता है। सोना मां लक्ष्मी का प्रतीक है, इसलिए इस समय सोना खरीदना धन वृद्धि और समृद्धि का सूचक भी है। आर्थिक विशेषज्ञों की माने तो त्योहार के मौके को सिर्फ खर्च करने के लिए नहीं, बल्कि निवेश करने के लिए भी उपयुक्त समझा गया है। सर्राफा कारोबारियों में भी उत्साह है क्योंकि पिछले नवरात्र सोना 78,900 रुपए प्रति 10 ग्राम पर था, जो अब 1,13,300 रुपए हो गया, यानी 35,000 रुपए चढ़ा है। इसी तरह चांदी भी 45 हजार रुपए तक महंगी हुई है।
निवेश के मामले में सोना सबसे खरा है, पिछले 10 साल में सोने ने निवेशकों को तीन गुना रिटर्न दिया है। फिलहाल सोना प्रति 10 ग्राम 1.13 लाख रुपए पर है। कीमतें उच्च स्तर पर लग सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में निवेशकों को गोल्ड ने कभी भी निराश नहीं किया है। अच्छे मानसून का ज्वैलरी मार्केट पर भी पॉजिटिव इम्पेक्ट रह सकता है।
डॉ. संजय जोशी, ज्वैलरी मार्केट एक्सपर्ट
1- त्योहारों के सीजन में सोने की डिमांड हमेशा बढ़ जाती है, जिससे इसकी कीमतें भी चढ़ने लगती हैं। इस समय खरीदी गई संपत्ति केवल निवेश ही नहीं बल्कि सांस्कृतिक महत्व भी रखती है।
2- यदि आप सोने को सिर्फ ज्वैलरी के तौर पर लेते हैं, तो शुद्धता और मेकिंग चार्ज का ध्यान रखें। वहीं, निवेश के नजरिए से डिजिटल गोल्ड, गोल्ड बॉन्ड लेना बेहतर रहता है।
बुलियन मार्केट के एक्सपटर्स का कहना है कि अमरीकी डॉलर की कमजोरी और फेड की स्वतंत्रता को लेकर असमंजस के बीच सोना निचले स्तरों पर सहारा पा सकता है। घरेलू बाजार में नवरात्र के शुरू होने के साथ मांग बढ़ सकती है। यदि कीमतें थोड़ी गिरती हैं, तो यह भारतीय उपभोक्ताओं के लिए निवेश का आकर्षक अवसर हो सकता है।
नवरात्र तिथि - कीमत
7 अक्टूबर 2021 46,825
26 सितंबर 2022 58,250
15 अक्टूबर 2023 59,600
3 अक्टूबर 2024 78,000
21 सितंबर 2025 1,13,000
(जयपुर में 10 ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत रुपए में)।