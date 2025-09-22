Navratri : त्योहार सीजन में निवेश के लिए सोना अब भी टॉप पर, फायदे जानें

Gold-Silver Price : नवरात्र को नए कार्य और निवेश शुरू करने के लिए शुभ माना जाता है। सोना मां लक्ष्मी का प्रतीक है, इसलिए इस समय सोना खरीदना धन वृद्धि और समृद्धि का सूचक भी है। आर्थिक विशेषज्ञों की माने तो त्योहार के मौके को सिर्फ खर्च करने के लिए नहीं, बल्कि निवेश करने के लिए भी उपयुक्त समझा गया है। सर्राफा कारोबारियों में भी उत्साह है क्योंकि पिछले नवरात्र सोना 78,900 रुपए प्रति 10 ग्राम पर था, जो अब 1,13,300 रुपए हो गया, यानी 35,000 रुपए चढ़ा है। इसी तरह चांदी भी 45 हजार रुपए तक महंगी हुई है।