Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

जयपुर

Navratri : त्योहार सीजन में निवेश के लिए सोना अब भी टॉप पर, फायदे जानें

Gold-Silver Price : नवरात्र को नए कार्य और निवेश शुरू के लिए शुभ माना जाता है। पिछले नवरात्र में सोना 78,900 रुपए प्रति 10 ग्राम पर था, जो अब 1,13,300 रुपए हो गया, यानी 35,000 रुपए कीमत बढ़ गई है। आर्थिक विशेषज्ञों की माने तो सोने में निवेश अब भी टॉप पर है। जानें सोने में निवेश के फायदे।

जयपुर

Sanjay Kumar Srivastava

Sep 22, 2025

Navratri Gold still tops investment list during festive season know the benefits
फाइल फोटो पत्रिका

Gold-Silver Price : नवरात्र को नए कार्य और निवेश शुरू करने के लिए शुभ माना जाता है। सोना मां लक्ष्मी का प्रतीक है, इसलिए इस समय सोना खरीदना धन वृद्धि और समृद्धि का सूचक भी है। आर्थिक विशेषज्ञों की माने तो त्योहार के मौके को सिर्फ खर्च करने के लिए नहीं, बल्कि निवेश करने के लिए भी उपयुक्त समझा गया है। सर्राफा कारोबारियों में भी उत्साह है क्योंकि पिछले नवरात्र सोना 78,900 रुपए प्रति 10 ग्राम पर था, जो अब 1,13,300 रुपए हो गया, यानी 35,000 रुपए चढ़ा है। इसी तरह चांदी भी 45 हजार रुपए तक महंगी हुई है।

भरोसेमंद निवेश है सोना

निवेश के मामले में सोना सबसे खरा है, पिछले 10 साल में सोने ने निवेशकों को तीन गुना रिटर्न दिया है। फिलहाल सोना प्रति 10 ग्राम 1.13 लाख रुपए पर है। कीमतें उच्च स्तर पर लग सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में निवेशकों को गोल्ड ने कभी भी निराश नहीं किया है। अच्छे मानसून का ज्वैलरी मार्केट पर भी पॉजिटिव इम्पेक्ट रह सकता है।
डॉ. संजय जोशी, ज्वैलरी मार्केट एक्सपर्ट

ये भी पढ़ें

सीएम भजनलाल की घोषणा, आगामी दिनों में एक साथ 25 हजार युवाओं को मिलेंगी नियुक्तियां
जयपुर
Rajasthan CM Bhajan Lal Announced 25,000 Youth get Appointments simultaneously in Coming Days

सोने में निवेश के फायदे

1- त्योहारों के सीजन में सोने की डिमांड हमेशा बढ़ जाती है, जिससे इसकी कीमतें भी चढ़ने लगती हैं। इस समय खरीदी गई संपत्ति केवल निवेश ही नहीं बल्कि सांस्कृतिक महत्व भी रखती है।
2- यदि आप सोने को सिर्फ ज्वैलरी के तौर पर लेते हैं, तो शुद्धता और मेकिंग चार्ज का ध्यान रखें। वहीं, निवेश के नजरिए से डिजिटल गोल्ड, गोल्ड बॉन्ड लेना बेहतर रहता है।

नवरात्र में सोना खरीदें या न खरीदें?

बुलियन मार्केट के एक्सपटर्स का कहना है कि अमरीकी डॉलर की कमजोरी और फेड की स्वतंत्रता को लेकर असमंजस के बीच सोना निचले स्तरों पर सहारा पा सकता है। घरेलू बाजार में नवरात्र के शुरू होने के साथ मांग बढ़ सकती है। यदि कीमतें थोड़ी गिरती हैं, तो यह भारतीय उपभोक्ताओं के लिए निवेश का आकर्षक अवसर हो सकता है।

नवरात्र में ऐसे बढ़ा सोना

नवरात्र तिथि - कीमत
7 अक्टूबर 2021 46,825
26 सितंबर 2022 58,250
15 अक्टूबर 2023 59,600
3 अक्टूबर 2024 78,000
21 सितंबर 2025 1,13,000
(जयपुर में 10 ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत रुपए में)।

ये भी पढ़ें

राजस्थान में पेंशन नियमों में बड़ा बदलाव, कैबिनेट बैठक में लिया गया बड़ा फैसला
जयपुर
Rajasthan Major Changes in Family Pension Rules BIG Amendments made in Cabinet Meeting

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

22 Sept 2025 12:42 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Navratri : त्योहार सीजन में निवेश के लिए सोना अब भी टॉप पर, फायदे जानें

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.