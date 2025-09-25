राजस्थान में 50 जिलों में नए जिलाध्यक्षों के चयन की कवायद, 30 पर्यवेक्षकों की नियुक्ति, दिल्ली में आज होगी बैठक

प्रक्रिया के तहत पर्यवेक्षक जिलों में दावेदारी करने वालों या अन्य किसी मजबूत नेता के बारे में फीड़बैंक लेंगे। जिनके पक्ष में माहौल दिखेगा उन्हें सूची में पूरे विवरण के साथ शामिल किया जाएगा। ये संगठन में कब से और किन पदों पर काम कर चुके हैं, सामाजिक क्षेत्रों में पकड़ कैसी है और पार्टी के कार्यक्रमों में सक्रियता सहित सभी प्रकार की जानकारी जुटाई जाएगी। इस कवायद के बाद तीन नाम का पैनल दिल्ली एआइसीसी को भेजा जाएगा। एआइसीसी की ओर से प्रदेश के बड़े नेताओं की राय भी ली जाएगी।