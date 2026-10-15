Rajasthan Politics: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल की मुलाकात, जानें क्या हुई बात?

राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज गुरुवार 15 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाक़ात की। हर बार की तरह इस बार भी प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की मुलाकत को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। दोनों नेताओं के बीच नई दिल्ली स्थित प्रधानमंत्री आवास पर हुई ये मुलाक़ात ऐसे समय पर हुई है जब राजस्थान में हाल ही में स्थानीय निकाय चुनाव संपन्न हुए हैं और आगामी दिनों में पंचायत राज संस्थाओं के चुनाव होने वाले हैं। मुलाक़ात करीब 20 मिनट की रही।