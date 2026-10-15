15 अक्टूबर 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

जयपुर

Rajasthan Politics: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल की मुलाकात, जानें क्या हुई बात?

CM Bhajan Lal meets PM Modi | प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के बीच हुई मुलाक़ात को प्रारंभिक तौर पर शिष्टाचार मुलाकात बताया जा रहा है, लेकिन राजनीतिक विश्लेषक इसके कई मायने निकाल रहे हैं।
less than 1 minute read
Google source verification

जयपुर

image

Nakul Devarshi

Oct 15, 2026

PM Modi and CM Bhajan Lal Sharma - File Pic

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल - FILE PIC

राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज गुरुवार 15 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाक़ात की। हर बार की तरह इस बार भी प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की मुलाकत को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। दोनों नेताओं के बीच नई दिल्ली स्थित प्रधानमंत्री आवास पर हुई ये मुलाक़ात ऐसे समय पर हुई है जब राजस्थान में हाल ही में स्थानीय निकाय चुनाव संपन्न हुए हैं और आगामी दिनों में पंचायत राज संस्थाओं के चुनाव होने वाले हैं। मुलाक़ात करीब 20 मिनट की रही।

शिष्टाचार नहीं, मुलाक़ात के हैं कई मायने

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के बीच हुई मुलाक़ात को प्रारंभिक तौर पर शिष्टाचार मुलाकात बताया जा रहा है, लेकिन राजनीतिक विश्लेषक इसके कई मायने निकाल रहे हैं। गौरतलब है कि फिलहाल राजस्थान से लेकर दिल्ली तक में कई मुद्दे गरमाये हुए हैं। खासतौर पर एसआईआर के विरोध और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग पर विपक्ष का भारी विरोध लगातार जारी है।

राजस्थान मंत्रिमंडल की बैठक में प्रस्ताव हुआ है पारित

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 25 वर्षों के अनवरत सेवाकाल और राष्ट्र निर्माण के ऐतिहासिक सफर पर अभिनंदन प्रस्ताव पारित किया गया है। इसके अलावा भी कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं।

मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 7 अक्टूबर को सरकार के मुखिया के रूप में राष्ट्रसेवा का ऐतिहासिक पड़ाव पूरा किया है। इस उपलक्ष्य में राजस्थान मंत्रिमंडल ने प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री का अभिनंदन किया है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री की सुशासन, विकास और विकसित भारत के संकल्प की यात्रा निरंतर जारी है। लोकतंत्र में जनता-जनार्दन के आशीर्वाद से उन्हें पहले गुजरात के मुख्यमंत्री और फिर देश के प्रधानमंत्री के रूप में तीन बार प्रचंड जनादेश मिला है।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

15 Oct 2026 11:27 am

Published on:

15 Oct 2026 11:27 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Rajasthan Politics: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल की मुलाकात, जानें क्या हुई बात?

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

CJP को विदेशी फंडिंग के आरोपों पर मदन राठौड़ का दावा, बोले- राहुल गांधी कठपुतली बनकर अभिजीत दीपके को साथ ला रहे

madan rathore alleges cjp foreign funding
जयपुर

Jaipur : पुलवामा हमले के नाम पर लाखों का फ्रॉड, केस दर्ज

Cyber ​​Crime
जयपुर

मुस्कान-साहिल को फांसी के बीच चर्चा में राजस्थान के 7 मर्डर, कहीं पति के किए टुकड़े तो कहीं बाथरूम में छिपाई लाश

love affair murder case
जयपुर

 Jaipur Central Jail: बंदियों के बीच जमकर चले लात-घूंसे, सवाल- क्या सुरक्षित है प्रदेश की सबसे ‘हाई सिक्योरिटी’ जेल?

Jaipur Central Jail clash between prisoners
जयपुर

राजस्थान में स्वरोजगार योजना के आंकड़े चौंकाने वाले: लक्ष्य लाखों का, लेकिन लोन मिला सिर्फ 2 हजार को

Rajasthan Yuva Swarojgar Yojana
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.