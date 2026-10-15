 Jaipur Central Jail: बंदियों के बीच जमकर चले लात-घूंसे, सवाल- क्या सुरक्षित है प्रदेश की सबसे ‘हाई सिक्योरिटी’ जेल?

इसके बावजूद, जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां करती है। जेल के भीतर बंदियों के पास लगातार स्मार्टफोन, सिम कार्ड और नशीले पदार्थ मिलना आम बात हो चुकी है। सुरक्षा विशेषज्ञ मानते हैं कि क्षमता से अधिक कैदियों का होना और जेल स्टाफ की मिलीभगत ही इस तथाकथित 'सुरक्षित सुधार गृह' की सुरक्षा में सबसे बड़ी सेंध है। जब तक जेल के भीतर सख्त अनुशासन और प्रहरियों की कड़ाई नहीं होगी, तब तक छोटी-छोटी बातों पर शुरू होने वाले ये विवाद कभी भी किसी बड़ी जेल गैंगवार का रूप ले सकते हैं।