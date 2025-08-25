Vande Bharat Trains : राजस्थान को मध्य सितंबर में ​2 वंदे भारत ट्रेन का मिलेगा तोहफा, बीकानेर-जोधपुर की जनता में खुशी की लहर, जानें शेड्यूल

Vande Bharat Trains : राजस्थान के बीकानेर और जोधपुर की जनता को सितंबर में 2 वंदे भारत ट्रेन का तोहफा मिलेगा इन दोनों वंदे भारत ट्रेन की खासियत होगी कि ये ट्रेनें एक ही दिन में आने-जाने का सफर पूरा करेंगी। पूरी उम्मीद है कि बीकानेर-दिल्ली वंदे भारत ट्रेन और जोधपुर-दिल्ली वंदे भारत ट्रेन का परिचालन सितंबर के मध्य तक शुरू हो जाएगा।