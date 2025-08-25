Vande Bharat Trains : राजस्थान को मध्य सितंबर में ​2 वंदे भारत ट्रेन का मिलेगा तोहफा, बीकानेर-जोधपुर की जनता में खुशी की लहर, जानें शेड्यूल

Vande Bharat Trains : राजस्थान के बीकानेर और जोधपुर की जनता को सितंबर में 2 वंदे भारत ट्रेन का तोहफा मिलेगा इन दोनों वंदे भारत ट्रेन की खासियत होगी कि ये ट्रेनें एक ही दिन में आने-जाने का सफर पूरा करेंगी। पूरी उम्मीद है कि बीकानेर-दिल्ली वंदे भारत ट्रेन और जोधपुर-दिल्ली वंदे भारत ट्रेन का परिचालन सितंबर के मध्य तक शुरू हो जाएगा।
रेलवे के अनुसार ये दोनों वंदे भारत ट्रेनें बीकानेर और जोधपुर से सुबह रवाना होंगी और उसी दिन शाम को लौट आएंगी। वर्तमान में उत्तर पश्चिम रेलवे राजस्थान में चार वंदे भारत ट्रेनों का संचालन करता है। जिनमें अजमेर से चंडीगढ़ होते हुए जयपुर और दिल्ली, जयपुर से उदयपुर, जोधपुर से साबरमती और उदयपुर से आगरा कैंट तक के मार्ग शामिल हैं।
उत्तर पश्चिम रेलवे के एक अधिकारी ने के अनुसार, बीकानेर से दिल्ली वंदे भारत ट्रेन सितंबर के मध्य तक शुरू होने का प्रस्ताव है। इसका उद्देश्य बीकानेर, चूरू और सुजानगढ़ के लोगों को दिल्ली से जोड़ना है। ट्रेन सुबह बीकानेर से रवाना होगी और उसी दिन शाम को बीकानेर वापस आ जाएगी।
प्रस्तावित समय सारिणी के अनुसार, बीकानेर से वंदे भारत ट्रेन सुबह 5.45 बजे चलेगी, रतनगढ़, चूरू और रेवाड़ी इसके ठहराव स्टेशन होंगे। दिल्ली कैंट पर सुबह 11.50 बजे पहुंचने की उम्मीद है। अधिकारी ने बताया, ट्रेन दिल्ली कैंट से 16.45 बजे वापस आएगी और इसके 23.00 बजे बीकानेर पहुंचने का प्रस्ताव है।
उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी कैप्टन शशि किरण ने कहा, इसका उद्देश्य बीकानेर और जोधपुर सहित दो शहरों के रेल यात्रियों को दिल्ली से इस तरह जोड़ना है कि वे दिल्ली जाकर उसी दिन वापस आ सकें।
जोधपुर से दिल्ली वंदे भारत ट्रेन की तारीखें अभी तय नहीं हुई हैं, लेकिन संभावित समय सारिणी के अनुसार, यह ट्रेन जोधपुर से सुबह 5.30 बजे रवाना होकर डेगाना, मकराना, जयपुर और अलवर होते हुए दोपहर 1.30 बजे दिल्ली कैंट पहुंचेगी। रेलवे अधिकारी ने बताया, वापसी में, यह 15.10 बजे रवाना होगी और उसी दिन 23.15 बजे जोधपुर पहुंचेगी।