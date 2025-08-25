Patrika LogoSwitch to English

जयपुर

Vande Bharat Trains : राजस्थान को मध्य सितंबर में ​2 वंदे भारत ट्रेन का मिलेगा तोहफा, बीकानेर-जोधपुर की जनता में खुशी की लहर, जानें शेड्यूल

Vande Bharat Trains : राजस्थान को 2 वंदे भारत ट्रेन का तोहफा मिलेगा। बीकानेर-दिल्ली वंदे भारत ट्रेन और जोधपुर-दिल्ली वंदे भारत ट्रेन का परिचालन सितंबर के मध्य तक शुरू हो जाएगा। जानें रुट और शेड्यूल।

जयपुर

Sanjay Kumar Srivastava

Aug 25, 2025

Rajasthan get 2 Vande Bharat trains gift in mid-September Bikaner-Jodhpur People happiness wave Bikaner Delhi Vande Bharat trains Jodhpur Delhi Vande Bharat trains know route and schedule
फाइल फोटो पत्रिका

Vande Bharat Trains : राजस्थान के बीकानेर और जोधपुर की जनता को सितंबर में 2 वंदे भारत ट्रेन का तोहफा मिलेगा इन दोनों वंदे भारत ट्रेन की खासियत होगी कि ये ट्रेनें एक ही दिन में आने-जाने का सफर पूरा करेंगी। पूरी उम्मीद है कि बीकानेर-दिल्ली वंदे भारत ट्रेन और जोधपुर-दिल्ली वंदे भारत ट्रेन का परिचालन सितंबर के मध्य तक शुरू हो जाएगा।

राजस्थान में इस वक्त चार वंदे भारत ट्रेनों का संचालन

रेलवे के अनुसार ये दोनों वंदे भारत ट्रेनें बीकानेर और जोधपुर से सुबह रवाना होंगी और उसी दिन शाम को लौट आएंगी। वर्तमान में उत्तर पश्चिम रेलवे राजस्थान में चार वंदे भारत ट्रेनों का संचालन करता है। जिनमें अजमेर से चंडीगढ़ होते हुए जयपुर और दिल्ली, जयपुर से उदयपुर, जोधपुर से साबरमती और उदयपुर से आगरा कैंट तक के मार्ग शामिल हैं।

बीकानेर दिल्ली वंदे भारत ट्रेन का शेड्यूल

उत्तर पश्चिम रेलवे के एक अधिकारी ने के अनुसार, बीकानेर से दिल्ली वंदे भारत ट्रेन सितंबर के मध्य तक शुरू होने का प्रस्ताव है। इसका उद्देश्य बीकानेर, चूरू और सुजानगढ़ के लोगों को दिल्ली से जोड़ना है। ट्रेन सुबह बीकानेर से रवाना होगी और उसी दिन शाम को बीकानेर वापस आ जाएगी।

दिल्ली कैंट से रात 11 बजे बीकानेर पहुंचेगी ट्रेन

प्रस्तावित समय सारिणी के अनुसार, बीकानेर से वंदे भारत ट्रेन सुबह 5.45 बजे चलेगी, रतनगढ़, चूरू और रेवाड़ी इसके ठहराव स्टेशन होंगे। दिल्ली कैंट पर सुबह 11.50 बजे पहुंचने की उम्मीद है। अधिकारी ने बताया, ट्रेन दिल्ली कैंट से 16.45 बजे वापस आएगी और इसके 23.00 बजे बीकानेर पहुंचने का प्रस्ताव है।

रेल यात्रियों का दिल्ली से एक ही दिन में आना-जाना, मुख्य उद्देश्य

उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी कैप्टन शशि किरण ने कहा, इसका उद्देश्य बीकानेर और जोधपुर सहित दो शहरों के रेल यात्रियों को दिल्ली से इस तरह जोड़ना है कि वे दिल्ली जाकर उसी दिन वापस आ सकें।

जोधपुर-दिल्ली वंदे भारत ट्रेन की डेट अभी तय नहीं, समय सारिणी जानें

जोधपुर से दिल्ली वंदे भारत ट्रेन की तारीखें अभी तय नहीं हुई हैं, लेकिन संभावित समय सारिणी के अनुसार, यह ट्रेन जोधपुर से सुबह 5.30 बजे रवाना होकर डेगाना, मकराना, जयपुर और अलवर होते हुए दोपहर 1.30 बजे दिल्ली कैंट पहुंचेगी। रेलवे अधिकारी ने बताया, वापसी में, यह 15.10 बजे रवाना होगी और उसी दिन 23.15 बजे जोधपुर पहुंचेगी।

Published on:

25 Aug 2025 12:58 pm

Published on:
25 Aug 2025 12:58 pm

