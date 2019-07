जयपुर, सीकर, बारां में 6 इंच बारिश, पांच की मौत, स्कूलों में अवकाश के लिए एडवाइजरी जारी

Heavy Rain in Rajasthan: राजस्थान के कई जिलों में शुक्रवार को दूसरे दिन भी भारी बारिश का दौर जारी रहा। सीकर ( Heavy Rain in Sikar ) में सर्वाधिक 6.64 इंच और जयपुर ( Heavy Rain in Jaipur ) में 6 इंच और बारां जिले के शाहाबाद में 6 इंच बारिश दर्ज की गई।