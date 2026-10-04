मानसून की विदाई के साथ मौसम का यू-टर्न, राजस्थान में अब बढ़ेगी गर्मी या आएगी राहत?

मौसम विज्ञान केन्द्र, जयपुर के अनुसार आज से प्रदेश में मौसम मुख्य रूप से साफ रहने और तेज धूप निकलने की संभावना है। हालांकि तापमान में कोई बड़ा बदलाव होने की उम्मीद नहीं है। अगले दिनों में अधिकांश शहरों का अधिकतम तापमान 30 से 42 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। वहीं न्यूनतम तापमान 18 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। मानसून की विदाई के बाद अब प्रदेश में बारिश की गतिविधियां थमने के साथ गर्मी बढ़ने का दौर शुरू हो गया है।