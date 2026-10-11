राजस्थान पत्रिका के प्रॉपर्टी एक्सपो का आज अंतिम दिन, अपने घर का सपना लेकर पहुंचे खरीदार

एसएल मार्ग स्थित द ग्रैंड मोती पैलेस में चल रहे प्रॉपर्टी एक्सपो में जयपुर शहर भर से लोग पहुंचे। बिल्डर्स और डेवलपर्स के प्रतिनिधियों से सीधे बातचीत कर लोगों ने घरों की कीमत, उपलब्ध सुविधाओं और अपनी जरूरतों के मुताबिक विकल्पों को समझा। एक्सपो में पहुंचे लोगों में घर खरीदने और प्रॉपर्टी में निवेश को लेकर उत्सुकता नजर आई। इवेंट का प्रबंधन आईएफएफपीएल की ओर से किया जा रहा है। अधिक जानकारी के लिए 9610447943 पर संपर्क कर सकते हैं। तीन दिवसीय प्रॉपर्टी एक्सपो का आज यानी रविवार को अंतिम दिन है।