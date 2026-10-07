राजस्थान में खाकी का खौफ: एक ही दिन में 17 हजार से ज्यादा ठिकानों पर रेड, 7 हजार से अधिक अपराधी गिरफ्तार

राजधानी जयपुर (आयुक्तालय व ग्रामीण): राजधानी में जयपुर वेस्ट की 51 टीमों ने 332 ठिकानों पर दबिश देकर 27 हार्डकोर व 30 स्थायी वारंटियों सहित सर्वाधिक 215 अपराधियों को दबोचा। जयपुर नॉर्थ की 41 टीमों ने 196 ठिकानों पर कार्रवाई कर 178, जयपुर ईस्ट की 60 टीमों ने 354 स्थानों पर दबिश देकर 173 तथा जयपुर साउथ की 48 टीमों ने 299 ठिकानों पर दबिश देकर 142 अपराधियों को गिरफ्तार किया। इसके अतिरिक्त जयपुर ग्रामीण की 61 टीमों ने 430 स्थानों पर कार्रवाई कर 101 आरोपियों को सलाखों के पीछे पहुंचाया।