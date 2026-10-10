राजस्थान पुलिस की चेतावनी: फ्री iPhone का लालच बच्चों को बना रहा साइबर ठगों का शिकार

अगर कोई ऐसी घटना आपके परिवार या आसपास हुई है, तो तुरंत साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल करें। WhatsApp पर 9256001930 या 9257510100 नंबर पर शिकायत भेज सकते हैं। राजस्थान पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट पर भी शिकायत दर्ज करवाई जा सकती है। पुलिस का संदेश साफ है – “आमजन में विश्वास, अपराधियों में डर।” वे माता-पिता से अपील कर रहे हैं कि बच्चों को डिजिटल सुरक्षा की बेसिक बातें सिखाएं और उन्हें साइबर ठगों से दूर रखें।यह चेतावनी सिर्फ राजस्थान तक सीमित नहीं है। पूरे देश में ऐसे स्कैम बढ़ रहे हैं। डिजिटल दुनिया में सुरक्षा अब हर परिवार की जिम्मेदारी बन गई है। सतर्क रहें, बच्चों को जागरूक करें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तुरंत रिपोर्ट करें। फ्री iPhone का लालच महंगा पड़ सकता है। अपनी सावधानी से परिवार को सुरक्षित रखें।