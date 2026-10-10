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राजस्थान पुलिस की चेतावनी: फ्री iPhone का लालच बच्चों को बना रहा साइबर ठगों का शिकार

आजकल साइबर ठग सोशल मीडिया पर लोकप्रिय इन्फ्लूएंसर्स के नाम से फर्जी प्रोफाइल बनाकर बच्चों को निशाना बना रहे हैं। इस स्कैम में न सिर्फ बच्चे ठगे जा रहे हैं, बल्कि उनके WhatsApp अकाउंट हैक करके परिवार के सदस्यों से भी पैसे ऐंठे जा रहे हैं।
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जयपुर

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MOHIT SHARMA

Oct 10, 2026

AI-generated-image-of-Free iPhone Scam

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राजस्थान पुलिस ने हाल ही एक महत्वपूर्ण चेतावनी जारी कर आमजन, खासकर अभिभावकों को सचेत किया है। सोशल मीडिया पर फर्जी प्रोफाइल बनाकर बच्चों को फ्री iPhone और महंगे गिफ्ट का लालच देकर ठगने का नया तरीका तेजी से बढ़ रहा है। ठग लोकप्रिय इन्फ्लूएंसर्स के नाम से अकाउंट बना रहे हैं और मासूम बच्चों को निशाना बना रहे हैं। इस स्कैम में न सिर्फ बच्चे ठगे जा रहे हैं, बल्कि उनके WhatsApp अकाउंट हैक करके परिवार के सदस्यों से भी पैसे ऐंठे जा रहे हैं।

फर्जी इन्फ्लूएंसर्स का जाल और बच्चों को फंसाने का तरीका

आजकल साइबर अपराधी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर मशहूर इन्फ्लूएंसर्स की नकल करते हुए फर्जी प्रोफाइल बना रहे हैं। ये ठग बच्चों से दोस्ती बढ़ाते हैं और उन्हें मुफ्त iPhone, महंगे गैजेट्स या कैश प्राइज का ऑफर देते हैं। बातचीत को ‘सीक्रेट’ रखने का दबाव डालकर वे बच्चों को आश्वस्त करते हैं कि यह स्पेशल ऑफर सिर्फ उनके लिए है। बच्चे आसानी से इस जाल में फंस जाते हैं क्योंकि लालच और उत्सुकता दोनों काम करते हैं। ठग धीरे-धीरे विश्वास हासिल कर लेते हैं और फिर अपना असली मकसद पूरा करने लगते हैं।

Call Forwarding कोड से OTP चोरी और WhatsApp हैकिंग

ठगों का मुख्य हथियार Call Forwarding कोड है। वे बच्चों से कहते हैं कि ऑफर पाने के लिए कुछ कोड डायल करें, जैसे *21#, *401# या *62#। ये कोड फोन पर कॉल फॉरवर्डिंग एक्टिवेट कर देते हैं। नतीजतन, बच्चे के फोन पर आने वाले OTP सीधे ठगों के पास पहुंच जाते हैं। OTP मिलते ही ठग WhatsApp अकाउंट हैक कर लेते हैं। हैक किए गए अकाउंट से वे रिश्तेदारों और दोस्तों को मैसेज भेजकर पैसे की मांग करते हैं। कई बार यह मांग इमरजेंसी या मेडिकल जरूरत बताकर की जाती है, जिससे परिवार वाले आसानी से ठग जाते हैं।

अभिभावकों के लिए सुरक्षा के जरूरी उपाय

राजस्थान पुलिस ने सुरक्षा के कई महत्वपूर्ण उपाय सुझाए हैं। सबसे पहले, कभी भी अनजान व्यक्ति के कहने पर कोई भी Call Forwarding कोड डायल न करें। WhatsApp पर तुरंत Two-Step Verification चालू कर लें, इससे अकाउंट हैक होना मुश्किल हो जाता है। अपने फोन में *#21# डायल करके जांच लें कि कॉल फॉरवर्डिंग ऑन तो नहीं है। अगर ऑन है तो ##002# डायल करके तुरंत बंद कर दें। 13 साल से कम उम्र के बच्चों की सोशल मीडिया गतिविधियों पर कड़ी नजर रखें। उनके फ्रेंड लिस्ट, मैसेज और ऑनलाइन दोस्तों की नियमित जांच करें। बच्चों को समझाएं कि फ्री में कुछ भी मिलने का ऑफर अक्सर धोखा होता है।

शिकायत कैसे दर्ज करें और पुलिस की अपील

अगर कोई ऐसी घटना आपके परिवार या आसपास हुई है, तो तुरंत साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल करें। WhatsApp पर 9256001930 या 9257510100 नंबर पर शिकायत भेज सकते हैं। राजस्थान पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट पर भी शिकायत दर्ज करवाई जा सकती है। पुलिस का संदेश साफ है – “आमजन में विश्वास, अपराधियों में डर।” वे माता-पिता से अपील कर रहे हैं कि बच्चों को डिजिटल सुरक्षा की बेसिक बातें सिखाएं और उन्हें साइबर ठगों से दूर रखें।यह चेतावनी सिर्फ राजस्थान तक सीमित नहीं है। पूरे देश में ऐसे स्कैम बढ़ रहे हैं। डिजिटल दुनिया में सुरक्षा अब हर परिवार की जिम्मेदारी बन गई है। सतर्क रहें, बच्चों को जागरूक करें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तुरंत रिपोर्ट करें। फ्री iPhone का लालच महंगा पड़ सकता है। अपनी सावधानी से परिवार को सुरक्षित रखें।

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Updated on:

10 Oct 2026 12:41 pm

Published on:

10 Oct 2026 12:37 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / राजस्थान पुलिस की चेतावनी: फ्री iPhone का लालच बच्चों को बना रहा साइबर ठगों का शिकार

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