Rajasthan Government Health Scheme: इलाज में जीवनभर की कमाई लगाई, अब अपने ही पैसों के लिए पेंशनर्स लगा रहे चक्कर

जयपुर। बीमारी के इलाज में जीवनभर की बचत लगा दी… यह सोचकर कि राजस्थान सरकार की स्वास्थ्य योजना से खर्च का पुनर्भरण मिल जाएगा। लेकिन इलाज के बाद शुरू हुआ इंतजार अब कई बुजुर्ग पेंशनर्स के लिए परेशानी और बेबसी में बदल गया है। राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम (आरजीएचएस) के तहत मेडिकल खर्च के पुनर्भरण के लिए आवेदन करने वाले अनेक लाभार्थियों को भुगतान के लिए लंबे समय तक इंतजार करना पड़ रहा है। किसी की फाइल आपत्ति में अटकी है तो किसी का दावा स्वीकृति के बाद भुगतान की प्रक्रिया में उलझा है। नतीजा यह कि इलाज के लिए जुटाई गई गाढ़ी कमाई वापस मिलने की उम्मीद में बुजुर्ग दफ्तरों और पोर्टल के चक्कर काट रहे है।