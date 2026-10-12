Jaipur News : तीन दिवसीय वार्षिकोत्सव ‘आरोहण-2026’ में गूंजे गीता के संदेश, विद्यार्थियों ने मंच पर दिखाई प्रतिभा

गौरतलब है कि समारोह के पहले दिन कक्षा नर्सरी से दूसरी तक के विद्यार्थियों ने ‘द म्यूजियम ऑफ टाइमलेस वैल्यूज’ थीम पर प्रस्तुतियां दीं। कार्यक्रम में भारतीय वायुसेना के आईएल-76 भारी परिवहन विमान को उड़ाने वाली पहली महिला पायलट वीणा सहारण मुख्य अतिथि रहीं। दूसरे दिन कक्षा 3 से 5 तक के विद्यार्थियों ने ‘गार्जियंस ऑफ धर्मा एंड कर्मा’ विषय के माध्यम से कर्तव्य, कर्म और जिम्मेदारी का महत्व समझाया। इस अवसर पर प्रसिद्ध हिंदी लेखिका मनीषा कुलश्रेष्ठ मौजूद रहीं।