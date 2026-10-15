Jaipur News: स्पिक मैके का सांस्कृतिक आयोजन, कलाकारों ने पुरुलिया छऊ नृत्य से जीवंत किए रामायण के प्रसंग

जयपुर के वैशाली नगर स्थित डीएवी सेंटेनरी पब्लिक स्कूल में भारतीय सांस्कृतिक चेतना और कला को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक भव्य एवं समृद्ध सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। 'स्पिक मैके' के विशेष सहयोग से आयोजित इस कार्यक्रम के माध्यम से विद्यालय के विद्यार्थियों को भारत की पारंपरिक प्रदर्शन कलाओं की समृद्धता, सौंदर्य और सांस्कृतिक विविधता से रूबरू होने का अवसर मिला। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण पश्चिम बंगाल की विश्व प्रसिद्ध एवं पारंपरिक मुखौटा नृत्य शैली 'पुरुलिया छऊ' की मनमोहक प्रस्तुति रही, जिसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त कलाकार श्री तारापद राजक और उनके ऊर्जावान दल ने प्रस्तुत किया।