‘कागजात पुख्ता हैं तो दिवाली काली क्यों?’ जयपुर में छलका व्यापारियों का दर्द; न्यू सांगानेर रोड पर शुक्रवार को गरजेगा बुलडोजर

किसी की दुकान से पूरे परिवार का चूल्हा जल रहा है, तो कोई अपने खून-पसीने की कमाई से बनाए आशियाने की बैंक ईएमआई चुका रहा है। लोगों के पास नगर निगम के वैध पट्टे और दशकों पुराने दस्तावेज मौजूद हैं, इसके बावजूद जेडीए की सड़क चौड़ीकरण की कार्रवाई ने उन्हें 'अतिक्रमी' बना दिया है। हालांकि, इनके पास सोसायटी के पट्टे हैं। जेडीए ने नोटिस में इन सभी लोगों को अतिक्रमी माना है। व्यापारियों का कहना है कि ऐसी मनमानी पहले कभी नहीं देखी। यदि कार्रवाई हुई तो सभी व्यापारियों की दिवाली काली हो जाएगी। सबसे ज्यादा दिक्कत बैकुंठ नगर, वेंकटेश्वर कॉलोनी, वेद वाटिका और कुछ हिस्सा अशोकपुरा का है।