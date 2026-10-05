जयपुर में थाने लाए युवक की अस्पताल में मौत, मां का आरोप- पुलिस ने बेटे से मारपीट की, फर्जी FIR का आरोप

Jaipur Rituraj Death Case: राजधानी जयपुर के मुहाना थाना क्षेत्र में पुलिस पूछताछ के लिए थाने लाए गए 19 वर्षीय युवक रितुराज की करीब 15 दिन तक चले इलाज के बाद सोमवार को मौत हो गई। तबीयत बिगड़ने पर उसे पहले निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने उसे SMS अस्पताल रेफर किया, जहां उपचार के दौरान उसकी जान चली गई। शव को पोस्टमॉर्टम के लिए SMS अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है। परिजनों के पहुंचने के बाद पोस्टमॉर्टम कराया जाएगा। मृतक रितुराज मध्यप्रदेश के मंदसौर जिले के मंचल खुर्द का रहने वाला था।