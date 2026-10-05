5 अक्टूबर 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

Asian Games 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

जयपुर

जयपुर में थाने लाए युवक की अस्पताल में मौत, मां का आरोप- पुलिस ने बेटे से मारपीट की, फर्जी FIR का आरोप

जयपुर के मुहाना थाना इलाके में पूछताछ के लिए लाए गए 19 साल के रितुराज की SMS अस्पताल में करीब 15 दिन इलाज के बाद मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक, थाने लाने के समय उसकी तबीयत खराब थी। मां ने पुलिस पर मारपीट और पैसे मांगने के गंभीर आरोप लगाए हैं।
2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Arvind Rao

Oct 05, 2026

jaipur rituraj death case

Jaipur Rituraj Death Case (Patrika File Photo)

Jaipur Rituraj Death Case: राजधानी जयपुर के मुहाना थाना क्षेत्र में पुलिस पूछताछ के लिए थाने लाए गए 19 वर्षीय युवक रितुराज की करीब 15 दिन तक चले इलाज के बाद सोमवार को मौत हो गई। तबीयत बिगड़ने पर उसे पहले निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने उसे SMS अस्पताल रेफर किया, जहां उपचार के दौरान उसकी जान चली गई। शव को पोस्टमॉर्टम के लिए SMS अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है। परिजनों के पहुंचने के बाद पोस्टमॉर्टम कराया जाएगा। मृतक रितुराज मध्यप्रदेश के मंदसौर जिले के मंचल खुर्द का रहने वाला था।

सोना देने के नाम पर पैसे लेने का था आरोप

मुहाना थाना प्रभारी मुकेश खराड़िया के मुताबिक, करीब 15 दिन पहले रितुराज की मां ने दो लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस का कहना है कि रितुराज ने सोना उपलब्ध कराने के नाम पर दो अलग-अलग पार्टियों से पैसे लिए थे, लेकिन तय किए गए अनुसार सोना उपलब्ध नहीं कराया गया। इसी मामले में पूछताछ के लिए रितुराज को थाने लाया गया था।

थाना प्रभारी के मुताबिक, युवक की तबीयत थाने लाए जाने के समय से ही खराब थी। पूछताछ के दौरान उसने उल्टी भी की। इसके बाद पुलिस ने उसे निजी अस्पताल में भर्ती कराया। वहां हालत गंभीर होने पर उसे SMS अस्पताल भेजा गया। करीब 15 दिन उपचार के बाद सोमवार को उसकी मौत हो गई।

मां बोली- बेटे के साथ हुई मारपीट

रितुराज की मौत के बाद उसकी मां हेमा ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका दावा है कि पुलिसकर्मियों ने उनके बेटे के साथ मारपीट की थी। हेमा के अनुसार, गांव के एक युवक ने उन्हें फोन कर बेटे की हालत गंभीर होने की जानकारी दी थी। इसके बाद वह रात में ही गांव से जयपुर के लिए रवाना हो गईं। हेमा का कहना है कि अस्पताल पहुंचने पर उन्होंने रितुराज को गंभीर हालत में देखा। उनके मुताबिक बेटा कोमा में था। उसकी हालत देखकर वह खुद भी बेहोश हो गई थीं।

FIR के लिए दबाव बनाने का भी आरोप

मृतक की मां ने पुलिस पर दबाव बनाकर दो लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाने का आरोप लगाया है। हेमा का दावा है कि पुलिसकर्मियों ने उन्हें धमकी दी थी कि यदि उन्होंने FIR पर हस्ताक्षर नहीं किए तो उनके साथ भी उनके बेटे जैसी स्थिति की जाएगी।

उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि केस खत्म करने के लिए उनसे पैसों की मांग की गई। हेमा के अनुसार, SMS अस्पताल में तीन पुलिसकर्मियों ने कथित तौर पर उनसे कहा था कि 8 लाख या 10 लाख रुपए ले लो और मामला खत्म कर दो। हालांकि, वह पुलिसकर्मियों के नाम नहीं जानतीं।

पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट से स्पष्ट होगी मौत की वजह

रितुराज की मौत के बाद शव SMS अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है। परिजनों के आने के बाद पोस्टमॉर्टम की प्रक्रिया होगी। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट और मेडिकल जांच के आधार पर ही मौत की वास्तविक वजह स्पष्ट हो सकेगी। वहीं, पुलिस पर मृतक के साथ मारपीट करने और पैसे मांगने के लगाए गए आरोपों की जांच भी अहम होगी।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

05 Oct 2026 06:41 pm

Published on:

05 Oct 2026 06:41 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / जयपुर में थाने लाए युवक की अस्पताल में मौत, मां का आरोप- पुलिस ने बेटे से मारपीट की, फर्जी FIR का आरोप

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan : अब ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा अविलंब होना चाहिए : अशोक गहलोत

ashok gehlot said now gyanesh kumar should resign immediately
जयपुर

Rajasthan : 438 महिला कांस्टेबलों ने ली जनसेवा की शपथ, डीजीपी बोले- पुलिस थाना कार्यालय नहीं, सेवा केंद्र बनें

rajasthan 438 women constables oath dgp said police station service center
जयपुर

जयपुर में जुटा दुनिया का हुनर: सबसे लंबी मूंछों वाले राम सिंह से रिकॉर्ड होल्डर्स तक, जानें किन्हें मिला उत्कर्ष श्री सम्मान

International Utkarsh Shri Samman 2026
जयपुर

CM Bhajanlal : सीएम भजनलाल का बड़ा बयान, SIR में 13 करोड़ वोट कटने का दावा पूरी तरह भ्रामक व असत्य!

cm bhajanlal big statement sir 13 crore votes cut claim misleading false
जयपुर

Rajasthan Police Alert: सोशल मीडिया पर लाइव लोकेशन शेयर की तो ठग पहुंच जाएंगे आपके घर

AI-generated-image-of-Location-Fraud
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Weather

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

Health News

National News

Entertainment News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.