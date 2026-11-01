jaisalmer: शिक्षा विभाग में 1.08 लाख पद खाली, फिर भी पदोन्नति की कतार में हजारों शिक्षक, डीपीसी का इंतजार

राज्य सरकार ने बजट वर्ष 2026-27 में सेवा नियमों के तहत निर्धारित अनुभव अवधि में दो वर्ष तक की छूट देने की घोषणा की थी। इसके अनुपालन में 17 अगस्त 2026 को अधिसूचना भी जारी कर दी गई, लेकिन विभिन्न संवर्गों में डीपीसी अब तक लंबित है। इस बीच कार्मिक विभाग की शासन सचिव अर्चना सिंह ने 28 अक्टूबर को जारी परिपत्र में सभी प्रशासनिक विभागों, विभागाध्यक्षों और जिला कलेक्टरों को 15 नवंबर 2026 तक नियमित डीपीसी पूरी करने के निर्देश दिए हैं। इससे पदोन्नति की आस लगाए बैठे कार्मिकों को नई समय-सीमा मिली है।