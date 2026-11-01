jaisalmer: स्वर्णनगरी में पोस्टमार्टम के बाद मां-बेटे के शव परिजनों को सौंपे

बताया गया कि शनिवार सुबह करीब 5.45 बजे दक्षवर्धन ने शहर की गांधी कॉलोनी में रहने वाले चाचा दौलतसिंह को फोन किया था, लेकिन वे कॉल रिसीव नहीं कर सके। उसके बाद पड़ोस में रहने वाली महिला ने दूध वाले के आने के संबंध में सोनू कंवर के फोन पर कॉल किया था, जिसे दक्षवर्धन ने रिसीव किया और बताया कि, वे आज गांव जा रहे हैं इसलिए दूध नहीं लेना है। मृतक के चाचा ने बाद में कई बार कॉल किए लेकिन बात नहीं होने पर उनकी पत्नी ने सोनू कंवर के पड़ोस में रहने वाली महिला से घर की जानकारी लेने को कहा। दोपहर करीब 12.30 बजे दौलतसिंह सांवल कॉलोनी स्थित घर पहुंचे। भीतर से कोई जवाब नहीं मिलने पर पड़ोसियों की मदद से खिडक़ी तोडकऱ भीतर दाखिल हुए। घर के भूतल स्थित कमरे में सोनू कंवर का शव लिटाया हुआ था। वहीं प्रथम मंजिल के कमरे में दक्षवर्धन का शव फंदे से लटका मिला था। महिला के पति का तीन साल पहले सडक़ हादसे में निधन हो गया था। पुलिस ने नागौर में रहने वाले सोनू कंवर के ससुराल पक्ष को भी घटना के बारे में जानकारी दी। उन्होंने दोनों के शव प्राप्त किए।