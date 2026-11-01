jaisalmer: तीन माह तक जिंदगी की जंग लड़ने के बाद प्रेमाराम ने तोड़ा दम

इसी दौरान पीछे से सोढ़ाकोर की ओर जा रहा कैंपर सेना के ट्रक के पिछले हिस्से से टकरा गया। टक्कर इतनी भीषण थी कि कैंपर अनियंत्रित होकर तीन-चार बार पलटा और हाईवे पर जा गिरा। हादसे में कैंपर बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और प्रेमाराम सहित तीन लोग गंभीर घायल हो गए। हादसे के तुरंत बाद तीनों घायलों को उपचार के लिए जोधपुर रेफर किया गया। उपचार के दौरान दो घायलों की हालत में सुधार होने पर उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई, लेकिन प्रेमाराम की चोट गंभीर थी। पैर में संक्रमण फैलने के कारण उनका लंबे समय तक उपचार चलता रहा। चिकित्सकीय प्रयासों के बावजूद शनिवार शाम उनकी जिंदगी की जंग समाप्त हो गई।