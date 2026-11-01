जैसलमेर में होगी रक्षा मंत्रालय की परामर्श समिति की बैठक, राजनाथ सिंह शामिल होंगे

जैसलमेर. देश-दुनिया में पर्यटन और सीमांत शहर के तौर पर प्रसिद्ध जैसलमेर में रक्षा मंत्रालय की परामर्श समिति की बैठक का आयोजन किया जा रहा है। इसमें भाग लेने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दो दिवसीय दौरे पर सोमवार को शाम करीब 5 बजे विशेष विमान से जैसलमेर पहुंचेंगे। 3 नवंबर को सुबह करीब 10 बजे निजी होटल में रक्षा मंत्रालय की परामर्श समिति की बैठक रखी गई है। रक्षा मंत्री इसकी अध्यक्षता करेंगे। जानकारी के अनुसार बैठक में भारतीय सेना के आधुनिकीकरण, नए तकनीकी उपकरणों, सेना की क्षमताओं और भविष्य की सुरक्षा चुनौतियों पर विचार विमर्श किया जाएगा। इसके अलावा पश्चिमी सीमा की सुरक्षा तैयारियों और इस क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा भी की जाएगी। बैठक के बाद रक्षा मंत्री के दिल्ली लौटने का कार्यक्रम है।