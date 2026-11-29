पोकरण. वर्षों पूर्व कस्बे के आबादी क्षेत्र से बाहर निकाली गई हाइपॉवर विद्युत लाइनें वर्तमान में आबादी के बीचोंबीच आ गई है। कस्बे के चारों ओर से गुजर रही हाइपॉवर लाइनों के नीचे ही कई बस्तियां आबाद हो गई है। ऐसे में बस्ती के निवासियों पर हर वक्त जान का खतरा बना हुआ। यहां न तो जिम्मेदार ध्यान दे रहे है, न ही अपने आशियाने बनाने वाले। ऐसे में कभी किसी बड़े हादसे से इनकार नहीं किया जा सकता। पोकरण में ऐसी हाइटेंशन विद्युत लाइनों के नीचे आशियाने बनाने वाले लोगों की बड़ी जमात है। इसमें कई अतिक्रमण करके बस गए है तो कई वैध रूप से बसे है। जबकि हाइटेंशन विद्युत लाइनों के ढीले तार कभी भी जानलेवा बन सकेंगे। इस खतरे से अनजान लोग यहां धड़ाधड़ बस रहे है और कई मंजिला इमारतें भी बना रहे है। कहीं जमीन खरीद-फरोख्त से जुड़े लोगों ने कॉलोनियां काट दी है तो कई जमीनों के बढ़ते भाव के चलते खतरे से खेलने को उतारू हो रहे है। जबकि जिम्मेदार कोई ध्यान नहीं दे रहे है।