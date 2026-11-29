स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार की दिशा में जन सेवा समिति ने एक नई पहल की है। समिति परिसर में फिजियोथैरेपी चिकित्सा केंद्र का उद्घाटन किया गया। यहां एक दिसंबर से नियमित उपचार सेवाएं शुरू होंगी। केंद्र पर विभिन्न प्रकार की शारीरिक समस्याओं और शारीरिक गतिशीलता से जुड़ी परेशानियों के उपचार के लिए फिजियोथैरेपी की सुविधा उपलब्ध रहेगी। इसके साथ ही समिति ने अपनी स्वास्थ्य सेवाओं के दायरे में एक और उपचार पद्धति को शामिल किया है।समिति के सचिव हरिवल्लभ ओझा ने बताया कि एक दिसंबर से केंद्र पर नियमित सेवाएं प्रारंभ होंगी। यहां डॉ. निशा पुरोहित (बीपीटी) मरीजों को फिजियोथैरेपी सेवाएं देंगी। उपचार का समय सुबह 9 से दोपहर 1 बजे तक और शाम 5 से 7 बजे तक निर्धारित किया गया है। इससे मरीजों को अपनी सुविधानुसार उपचार का अवसर मिल सकेगा। समिति अध्यक्ष मांगीलाल टावरी ने बताया कि जन सेवा समिति पिछले 35 वर्षों से स्वास्थ्य के विभिन्न क्षेत्रों में सेवाएं दे रही है। इसी क्रम में फिजियोथैरेपी चिकित्सा केंद्र शुरू किया गया है। उद्घाटन कार्यक्रम में डॉ. निशा पुरोहित, मांगीलाल टावरी, हरिवल्लभ ओझा, सत्यनारायण छंगाणी, मदनलाल डांगरा, चंपालाल वासु, सुशील भाटिया, अमृतलाल भूतड़ा सहित समिति के कार्यकर्ता और कार्मिक मौजूद रहे। इनमें राजेंद्र कुमार शर्मा, मुल्तानाराम प्रजापत, शंकरलाल प्रजापत, धर्मसिंह पवार, कन्हैयालाल भाटी, रतन सिंह भाटी, जुगल किशोर जगानी, मदनलाल सोनी, गणपतलाल खत्री, कैलाश शर्मा, प्रागसिंह पवार और मोहम्मद रफीक शामिल रहे।