जैसलमेर. स्वर्णनगरी की पहचान पर्यटन के अंतरराष्ट्रीय नक्शे पर चमक रही है, लेकिन शहर की पेयजल व्यवस्था आमजन के लिए लगातार परेशानी का सबब बनी हुई है। गर्मी का मौसम बीत चुका है और सर्दी ने दस्तक दे दी है, लेकिन शहरवासियों को नलों में पानी आने के लिए पांच से छह दिन इंतजार करना पड़ रहा है। घरों की जरूरतें पूरी करने के लिए सैकड़ों रुपए खर्च कर टैंकर मंगवाना मजबूरी बन गया है। सबसे गंभीर विरोधाभास यह है कि शहर के प्रमुख जलस्रोत मोहनगढ़ स्थित बाड़मेर लिफ्ट परियोजना के हेडवर्क्स से नवंबर में औसतन 13.27 मिलियन लीटर (एमएल) प्रतिदिन पानी की पंपिंग हुई। इसके बावजूद नियमित जलापूर्ति नहीं होना विभागीय वितरण व्यवस्था और निगरानी तंत्र की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर रहा है।