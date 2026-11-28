पोकरण. सरहदी जिले की परमाणु नगरी पोकरण में अब चोरों का दुस्साहस आमजन की सुरक्षा पर भारी पड़ता नजर आ रहा है। पिछले दो वर्षों में एक दर्जन से अधिक चोरी की घटनाएं सामने आ चुकी हैं, लेकिन बड़ी वारदातों का खुलासा अब भी पुलिस के लिए चुनौती बना हुआ है। घरों से लाखों रुपए के आभूषण और नकदी चोरी होने के बावजूद आरोपियों की गिरफ्तारी तथा माल बरामदगी नहीं होने से पुलिस की अपराध नियंत्रण व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। खास बात यह है कि मंगलपुरा क्षेत्र में एक के बाद एक तीन मकानों को निशाना बनाया गया, लेकिन चोरों तक पहुंचने में पुलिस को सफलता नहीं मिली। पोकरण सामरिक, ऐतिहासिक और धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण कस्बा है। यहां लगातार हो रही चोरी की घटनाओं ने नागरिकों की चिंता बढ़ा दी है। अब स्थिति ऐसी बनती जा रही है कि लोग घरों की सुरक्षा को लेकर भी आशंकित हैं। बड़ी वारदातों का खुलासा नहीं होने से अपराधियों के हौसले बढ़ने और पुलिस की निगरानी व्यवस्था कमजोर होने की आशंका जताई जा रही है।