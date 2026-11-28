पटवा हवेलियों के आसपास का क्षेत्र अपनी संकरी गलियों, पारंपरिक स्थापत्य और ऐतिहासिक विरासत के लिए जाना जाता है। यहां पैदल घूमना और हवेलियों की बारीक नक्काशी को करीब से देखना पर्यटकों के आकर्षण का हिस्सा है, लेकिन तिपहिया टैक्सियों की लगातार आवाजाही इस अनुभव को प्रभावित कर रही है। जैन भवन के आगे से लेकर केला पाड़ा, कुम्हार पाड़ा, शारदा पाड़ा, आचार्य पाड़ा आदि गलियों में टैक्सियों के आने-जाने और रुकने से पैदल चलने वालों के लिए भी जगह कम पड़ जाती है। कई बार पर्यटकों को वाहनों के बीच से रास्ता बनाकर निकलना पड़ता है। पर्यटन सीजन के दौरान पटवा हवेलियों के आसपास तिपहिया टैक्सियों की आवाजाही सबसे अधिक बनी रहती है। पर्यटकों को लाने और छोडऩे के लिए इनका लगातार आना-जाना लगा रहता है। संकरी गलियों में वाहनों की संख्या बढऩे से यातायात का दबाव भी बढ़ जाता है। कई बार एक टैक्सी के आगे निकलने की कोशिश में दूसरी टैक्सी फंस जाती है।