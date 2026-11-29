जैसलमेर जिले में दो अलग-अलग सडक़ हादसों में 2 जनों की मौत हो गई, जबकि कुल 7 जने घायल हुए हैं। झिनझिनियाली थाना क्षेत्र के लखा गांव के पास बोलेरो पिकअप पलट गई। इस हादसे में उस पर सवार एक श्रमिक की मौत हो गई और छह अन्य घायल हो गए। हादसे की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और जरूरी व्यवस्थाएं की। जानकारी के अनुसार वाहन रणधा से लखा गांव की ओर जा रहा था, इस दौरान उसका एक्सल टूट जाने से वाहन बेकाबू होकर पलट गया। उसमें सवार श्रमिक घायल हो गए। घायलों को निजी वाहन से शिव स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। वहां एक श्रमिक की मौत हो गई। मृतक की पहचान राहुल उर्फ भुपेंद्र पुत्र राम बाबू, निवासी चदोखा तहसील कोल, जिला अलीगढ़, उत्तर प्रदेश के रूप में हुई। वह रणधा में एक कंपनी में कार्यरत था। पुलिस ने मर्ग दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

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