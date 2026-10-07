jaisalmer: 4 पंचायत समितियों के 1.68 लाख मतदाता चुनेंगे गांव की सरकार

पोकरण. पंचायतीराज चुनावों को लेकर पोकरण क्षेत्र में चुनावी गतिविधियां तेज हो गई हैं। क्षेत्र की चार पंचायत समितियों में 1,68,113 मतदाता वार्ड पंच, सरपंच और पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव में मतदान करेंगे। इसके बाद निर्वाचित पंचायत समिति सदस्य प्रधान का चुनाव करेंगे। सीमावर्ती जैसलमेर जिले में पंचायतीराज चुनाव चौथे चरण में होंगे। चुनाव की लोकसूचना 31 अक्टूबर को जारी होगी। प्रशासन ने चुनाव प्रक्रिया को लेकर तैयारियां शुरू कर दी हैं। चारों पंचायत समितियों में कुल महिला मतदाता 78,676 और पुरुष मतदाता 89,437 हैं। इस तरह कुल 1,68,113 मतदाता पंचायत चुनाव में अपने प्रतिनिधि चुनेंगे। पंचायत समिति सांकड़ा क्षेत्र की सबसे पुरानी पंचायत समितियों में शामिल है। पहले पोकरण विधानसभा क्षेत्र में एक ही पंचायत समिति थी और उसका मुख्यालय पोकरण में था। समय के साथ पंचायत समितियों की संख्या बढ़ी। हालिया पंचायतीराज परिसीमन में सांकड़ा पंचायत समिति का मुख्यालय पोकरण से हटाकर सांकड़ा गांव कर दिया गया है। ऐसे में इस बार सांकड़ा गांव में पंचायत समिति प्रधान का चुनाव पहली बार होगा।