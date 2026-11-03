jaisalmer: एक बस की आग ने पूरे परिवार को मिटाया, पीछे रह गया सूना घर

शहर से निकलने के बाद बस में आग लग गई। हादसे में पीर मोहम्मद के पांच वर्षीय बेटे इरफान और दस वर्षीय बेटी हसीना की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। पीर मोहम्मद, उसकी पत्नी इमामत, बेटा युनूस और इमामत की बहन बागा बाई गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें जोधपुर ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान उनकी भी मौत हो गई। हादसे ने परिवार के छह सदस्यों को छीन लिया। पीर मोहम्मद के साले इमादीन के अनुसार, उनकी बहन इमामत का पूरा परिवार इस दुर्घटना में खत्म हो गया। परिवार के बुजुर्ग शुराब खां के लिए अब अपनों की यादों के अलावा कुछ शेष नहीं रहा।