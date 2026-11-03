jaisalmer: नहर पहुंची रामदेवरा, फिर भी मीठे पानी के लिए तरस रहे कस्बेवासी

रामदेवरा. धार्मिक नगरी रामदेवरा तक इंदिरा गांधी नहर परियोजना की पाइपलाइन पहुंच गई, लेकिन कस्बेवासियों को अब भी मीठे पेयजल का इंतजार है। करीब तीन दशक से नहर के मीठे पानी की आस लगाए बैठे लोगों को पीने के पानी के लिए आज भी जेब ढीली करनी पड़ रही है। घरों में प्रतिदिन 20 रुपए खर्च कर पानी का कैंपर मंगवाना परिवारों की मजबूरी बन गया है। दूसरी ओर, नहर का पानी स्थानीय नलकूपों के खारे पानी के साथ मिलाकर सप्लाई किया जा रहा है। ऐसे में नहरी पानी पहुंचने के बावजूद लोगों को शुद्ध पेयजल की सुविधा नहीं मिल पाई है। लाखों रुपए की लागत से स्थापित दो आरओ प्लांट भी बंद पड़े हैं। नतीजतन, मीठे पानी की उम्मीद और सरकारी व्यवस्थाओं की हकीकत के बीच रामदेवरा के बाशिंदे आज भी पेयजल संकट से जूझ रहे हैं।