Rajnath Singh: रक्षामंत्री राजनाथ सिंह जैसलमेर पहुंचे, रक्षा से जुड़ी अहम बैठक की करेंगे अध्यक्षता

जैसलमेर. जैसलमेर पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथसिंह ने सोमवार शाम को जैसलमेर वार म्यूजियम में लाइट एंड साउंड शो देखा। इस दौरान भारत माता की जय के जयकारों से परिसर गूंज उठा। उनके साथ रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ, रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह और रक्षा मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति के सदस्य भी मौजूद रहे। सीमांत क्षेत्र में स्थित इस युद्ध संग्रहालय में रक्षा मंत्री का पहुंचना दौरे का प्रमुख आकर्षण रहा। दो दिवसीय दौरे पर शाम करीब 5.30 बजे विशेष विमान से जैसलमेर पहुंचे। एयरपोर्ट पर सैन्य अधिकारियों के साथ जिला कलक्टर अनुपमा जोरवाल और पुलिस अधीक्षक अभिषेक शिवहरे ने उनका स्वागत किया। यहां से रक्षा मंत्री का काफिला जोधपुर-बाड़मेर बाइपास स्थित सितारा होटल के लिए रवाना हुआ, जहां वे रात्रि विश्राम करेंगे। गौरतलब है कि रक्षा मंत्री मंगलवार को रक्षा मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में भारतीय सेना के सामने मौजूद सुरक्षा संबंधी चुनौतियों पर विचार-विमर्श होगा। सेना की क्षमता बढ़ाने, आधुनिक तकनीकी उपकरणों के उपयोग और रक्षा तैयारियों को और प्रभावी बनाने से जुड़े विषयों पर चर्चा प्रस्तावित है।