jaisalmer: पार्किंग ठेके की आड़ में मनमानी, जैसलमेर में पर्यटकों की जेब और सब्र दोनों पर वार

यह कुछ बानगियां हैं। दरअसल, पर्यटननगरी जैसलमेर में पर्यटकों का स्वागत अब पार्किंग की परेशानी और कथित मनमानी वसूली से हो रहा है। सोनार दुर्ग देखने की चाह लेकर आने वाले सैलानी शहर में पहुंचते ही कार कहां खड़ी करें, इसी उलझन में फंस रहे हैं। पार्किंग के नाम पर पैसे वसूलने की शिकायतें हैं, लेकिन सुविधा के नाम पर अव्यवस्था। ढिब्बा पाड़ा में सडक़ों पर बेतरतीब खड़ी कारें, वाहनों का जमघट और यातायात में बाधा इस व्यवस्था की पोल खोल रहे हैं। नगरपरिषद ने नीरज बस स्टैंड, मलका प्रोल और बाड़मेर मार्ग पर पार्किंग के ठेका स्थल निर्धारित किए हुए हैं, लेकिन निर्धारित स्थानों के अलावा दूसरे इलाकों में पार्किंग और वसूली का खेल कैसे चल रहा है ? ठेका दस्तावेज में नियमों की लंबी सूची है, लेकिन सडक़ों पर उनकी पालना करवाने वाला नजर नहीं आता। नगरपरिषद ने तीन निर्धारित स्थानों पर पार्किंग संचालन का ठेका दिया है। इसके बावजूद ढिब्बा पाड़ा और गत वर्ष हटाई गई किला पार्किंग में वाहनों की बेतरतीब पार्किंग और वसूली की शिकायतें सामने आ रही हैं। शिकायत में आरोप है कि अधिक कमाई के लालच में कई कारों को एक साथ भेज दिया जाता है, जबकि पार्किंग की पर्याप्त व्यवस्था नहीं होती। इससे जाम के हालात बनते हैं। सवाल यह है कि निर्धारित स्थल से बाहर पार्किंग करवाने की अनुमति किसने दी ?