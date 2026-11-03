Rajnath Singh Jaisalmer Visit: ‘3 लाख करोड़ के रक्षा उत्पादन से लेकर 50 हज़ार करोड़ के रक्षा निर्यात तक’, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बताया पूरा प्लान

रक्षा मंत्री ने कहा कि सेना की ताकत केवल तकनीक या वित्तीय संसाधनों से तय नहीं होती, बल्कि जवानों की तैयारी और क्षमता सबसे अहम है।

"युद्ध के बदलते स्वरूप को देखते हुए तीनों सेनाओं ने अपनी संरचनाओं में निरंतर सुधार किया है। भारतीय सेना के नए फॉर्मेशन जैसे 'असानी' (Asani), 'भैरव' (Bhairav) और 'शक्तिबाण' (Shaktiban) प्लूटून आधुनिक युद्धभूमि की जरूरतों के अनुसार खुद को ढालने और समकालीन परिचालन आवश्यकताओं से निपटने में बेहद प्रभावी साबित हो रहे हैं।"— राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री