jaisalmer: निजी क्षेत्र और एमएसएमई की भागीदारी से मजबूत होगा रक्षा तंत्र : राजनाथ

राजनाथ सिंह ने मानव संसाधन को किसी भी सेना की सबसे बड़ी ताकत बताया। उन्होंने कहा कि तीनों सेनाएं अपनी संगठनात्मक संरचना में लगातार सुधार कर रही हैं। सेना में 'असनी', 'भैरव' और 'शक्तिबाण' जैसी नई प्लाटून संरचनाएं आधुनिक युद्ध की जरूरतों के अनुरूप महत्वपूर्ण हैं। इन बदलावों का उद्देश्य सैन्य बलों की कार्यक्षमता और युद्ध की तैयारी को मजबूत करना है। उन्होंने स्पष्ट किया कि सैन्य आधुनिकीकरण का अर्थ केवल नए हथियार और उपकरण खरीदना नहीं है, बल्कि सैनिकों की युद्ध क्षमता बढ़ाना, उन्हें आधुनिक तकनीक से लैस करना और देश के भीतर भरोसेमंद रक्षा क्षमताएं विकसित करना भी है।