jaisalmer: श्राद्ध संदेशों में आस्था के सहारे डिजिटल ठगी का नया नेटवर्क

जैसलमेर.श्राद्ध पक्ष में मोबाइल पर आने वाला धार्मिक संदेश अब केवल आस्था से जुड़ी सूचना नहीं रह गया है। साइबर ठगी करने वाले लोग इसी भावनात्मक जुड़ाव को डिजिटल भुगतान तक पहुंचने के रास्ते के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। संदेश में पूर्वजों की शांति, विशेष पूजा, प्रसाद, अनुष्ठान या पूजा का वीडियो भेजने जैसे दावे किए जाते हैं। इसके बाद लिंक, क्यूआर कोड, यूपीआइ या बैंक खाते के जरिए भुगतान का आग्रह सामने आता है। यानी ठगी का तरीका पहले जैसा सीधे पैसा मांगने वाला नहीं, बल्कि पहले भरोसा, फिर धार्मिक सेवा और अंत में भुगतान वाला हो सकता है। यही बदलाव इसे अधिक जोखिमपूर्ण बनाता है।