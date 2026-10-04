jaisalmer: शुरुआती हिचक के बाद गोडावण ने भरी उन्मुक्त उड़ान

सेंटर से आंखों पर काली पट्टी बांध कर लाए गए गोडावणों को जब छोड़ा गया तो पहले वे हिचके और बाद में उनकी उन्मुक्त उड़ान देखने लायक रही। गौरतलब है कि जंगल में छोड़े जाने से पहले इन गोडावणों को ब्रीडिंग सेंटर में स्थित 9.25 करोड़ की री-वाइल्डिंग टनल में 10 अन्य गोडावण के साथ तीन महीनों तक अकेले रहने और शिकार करने की ट्रेनिंग दी जा चुकी है। रविवार को सम क्षेत्र के राष्ट्रीय मरु उद्यान (डीएनपी) की सुदासरी रेंज में इन्हें आंखों पर काली पट्टी बांधकर लाया गया था। दोनों गोडावण की उम्र करीब 7 महीने, एक फीट ऊंचाई और 5 किलो वजन है।