jaisalmer: चुनाव से पहले गांवों में रिश्ते साध रहे दावेदार, समीकरणों की बिछ रही बिसात

जैसलमेर. पंचायत चुनाव की तारीख घोषित हुई है, लेकिन गांवों में चुनावी गतिविधियां उससे पहले ही शुरू हो गई हैं। जैसलमेर में पहले चरण में जिला परिषद, पंचायत समिति, सरपंच और वार्डपंच के चुनाव होने हैं। ऐसे में संभावित दावेदारों ने गांव और ढाणियों में अपनी मौजूदगी बढ़ा दी है। चुनावी पोस्टर या औपचारिक प्रचार से पहले रिश्तों की राजनीति और समर्थन जुटाने की कवायद तेज हो गई है। सुबह किसी रिश्तेदार के घर पहुंचना हो या शाम को चौपाल पर बैठना, सामाजिक कार्यक्रम में मौजूदगी हो या पुराने परिचित से मुलाकात—अब हर गतिविधि को चुनावी नजर से देखा जा रहा है। लंबे समय से गांव की राजनीति से दूर दिखने वाले चेहरे भी फिर सक्रिय नजर आने लगे हैं। निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के साथ राजनीतिक दलों से जुड़े स्थानीय नेता भी संभावित उम्मीदवारों के संपर्क में हैं।