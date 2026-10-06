jaisalmer: अमरसागर प्रोल में फिर मंडराया खतरा, बार-बार जाली गायब होने के बाद भी जिम्मेदारी तय नहीं

जैसलमेर. शहर की सीवरेज व्यवस्था के चेंबर अब केवल निकासी व्यवस्था का हिस्सा नहीं, बल्कि सड़क पर बढ़ते खतरे की वजह भी बन रहे हैं। यहां अमरसागर प्रोल क्षेत्र में सीवरेज चेंबर पर लगी लोहे की जालियां फिर गायब हो गई हैं। खुले चेंबर के कारण राहगीरों और वाहन चालकों के लिए हादसे का खतरा बना हुआ है। खास बात यह है कि जालियां गायब होने की समस्या पहले भी सामने आती रही है, लेकिन स्थायी निगरानी व्यवस्था नजर नहीं आती। अमरसागर प्रोल में चेंबर से लोहे की जालियां गायब होने के बाद खुले हिस्से साफ दिखाई दे रहे हैं। दिन में इनसे बचकर निकलना संभव है, लेकिन रात के समय खतरा बढ़ जाता है। आसपास से गुजरने वाले दुपहिया और चारपहिया वाहन चालकों को अचानक खुले चेंबर का अंदाजा नहीं लगने पर दुर्घटना की आशंका रहती है। बार-बार जालियां गायब होने का मामला केवल चोरी या नुकसान तक सीमित नहीं है। इससे यह भी सवाल खड़ा होता है कि जालियां लगाने के बाद उनकी निगरानी कौन करता है और गायब होने की सूचना मिलने पर तत्काल कार्रवाई की व्यवस्था क्या है।