रामगढ़ में महंगे दामों में डलवाने पड़ रहे पानी के टेंकर।
रामगढ़. नहर पास है, पानी भी उपलब्ध है, लेकिन रामगढ़ के ग्रामीणों के हलक सूखे हैं। सीमावर्ती कस्बे में पेयजल आपूर्ति की बदहाली ने लोगों की रोजमर्रा की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। स्वच्छ पानी की जरूरत पूरी करने के लिए परिवारों को महंगे दाम चुकाकर निजी टैंकर मंगवाने पड़ रहे हैं। दूसरी ओर, पेयजल शुद्ध करने के लिए स्थापित फिल्टरों की स्थिति भी चिंताजनक है। ग्रामीणों के अनुसार फिल्टरों में महीनों से गंदा पानी जमा है और उनकी सफाई तक नहीं करवाई गई। ऐसे में नहर से आने वाले पानी के शुद्धिकरण और उसकी गुणवत्ता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। नहरी क्षेत्र में बसे होने के बावजूद पानी के लिए जेब ढीली करने की यह स्थिति जलापूर्ति व्यवस्था की हकीकत सामने ला रही है।
कस्बे में पेयजल शुद्ध करने के लिए बनाए गए फिल्टर लंबे समय से उपेक्षा का शिकार हैं। ग्रामीणों का कहना है कि इनमें गंदगी जमा है और महीनों से सफाई नहीं हुई। नियमित रखरखाव के अभाव में जलशोधन व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका बनी हुई है। इसके बावजूद जिम्मेदार विभाग की ओर से फिल्टरों की सफाई और व्यवस्था में सुधार को लेकर कोई प्रभावी पहल नजर नहीं आ रही। स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवाने की जिम्मेदारी संभालने वाले विभाग की उदासीनता का खामियाजा आमजन को भुगतना पड़ रहा है।
पेयजल की जरूरत पूरी करने के लिए ग्रामीण निजी टैंकरों पर निर्भर हो रहे हैं। महंगे दामों पर पानी खरीदना उनकी मजबूरी बन गया है। इससे परिवारों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि नियमित और स्वच्छ जलापूर्ति सुनिश्चित करना विभाग की जिम्मेदारी है, लेकिन मौजूदा हालात में लोगों को अपनी व्यवस्था खुद करनी पड़ रही है।
ग्रामीणों ने जलदाय विभाग के उच्चाधिकारियों से फिल्टरों की तत्काल सफाई करवाने, जलशोधन व्यवस्था दुरुस्त करने और घरों तक स्वच्छ पेयजल पहुंचाने की मांग की है। उनका कहना है कि नहर किनारे बसे कस्बे में लोगों को पीने के पानी के लिए टैंकरों पर निर्भर रहना पड़े, यह व्यवस्था की गंभीर विफलता है।
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