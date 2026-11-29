रामगढ़. नहर पास है, पानी भी उपलब्ध है, लेकिन रामगढ़ के ग्रामीणों के हलक सूखे हैं। सीमावर्ती कस्बे में पेयजल आपूर्ति की बदहाली ने लोगों की रोजमर्रा की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। स्वच्छ पानी की जरूरत पूरी करने के लिए परिवारों को महंगे दाम चुकाकर निजी टैंकर मंगवाने पड़ रहे हैं। दूसरी ओर, पेयजल शुद्ध करने के लिए स्थापित फिल्टरों की स्थिति भी चिंताजनक है। ग्रामीणों के अनुसार फिल्टरों में महीनों से गंदा पानी जमा है और उनकी सफाई तक नहीं करवाई गई। ऐसे में नहर से आने वाले पानी के शुद्धिकरण और उसकी गुणवत्ता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। नहरी क्षेत्र में बसे होने के बावजूद पानी के लिए जेब ढीली करने की यह स्थिति जलापूर्ति व्यवस्था की हकीकत सामने ला रही है।