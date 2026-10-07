jaisalmer: ‘ड्रोनाथॉन’ से थार बना मानवरहित रक्षा तकनीक के परीक्षण का नया केंद्र

जैसलमेर. थार के रेगिस्तान में अब केवल मिसाइलों और लड़ाकू विमानों की क्षमता ही नहीं परखी जा रही। गत दिनों पोकरण फील्ड फायरिंग रेंज में आयोजित भारतीय वायुसेना के पहले ड्रोनाथॉन-2026 ने मानवरहित रक्षा तकनीकों को वास्तविक और चुनौतीपूर्ण परिचालन परिस्थितियों में परखने के लिए रेगिस्तान को एक महत्वपूर्ण परीक्षण क्षेत्र के रूप में देश-दुनिया के सामने ला दिया है। गौरतलब है कि गत 14 से 16 सितंबर तक चले इस तीन दिवसीय आयोजन में 20 से अधिक प्रमुख रक्षा कंपनियों, स्टार्ट-अप, एमएसएमई, डीपीएसयू और नवोन्मेषकों ने हिस्सा लिया। इनका उद्देश्य नई तकनीकों के प्रदर्शन के साथ-साथ उनकी परिचालन उपयोगिता, विश्वसनीयता, प्रभावशीलता और बदलती सैन्य जरूरतों के अनुसार अनुकूलन क्षमता का आकलन करना था।