jaisalmer: अनिरुद्धसिंह आत्महत्या मामले में गिरफ्तारी तक पोस्टमार्टम नहीं कराने पर अड़े परिजन

मोहनगढ़. पुलिसकर्मी अनिरुद्ध सिंह की आत्महत्या के मामले में नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर बुधवार को मोहनगढ़ में परिजन और ग्रामीण सड़कों पर उतर आए। परिजन शव का पोस्टमार्टम कराने से इनकार करते हुए मोहनगढ़ थाने के सामने धरने पर बैठ गए। उनका कहना है कि जब तक नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होती, तब तक पोस्टमार्टम नहीं कराया जाएगा। परिजनों के समर्थन में मोहनगढ़ व्यापार मंडल ने गुरुवार को आधे दिन बाजार बंद रखने का ऐलान किया है। इंदिरा गांधी नहर में कूदने के बाद अनिरुद्ध सिंह का शव पुलिस ने बाहर निकलवाकर अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया था। मंगलवार रात से ही परिजन और ग्रामीण मोर्चरी के बाहर धरने पर बैठे रहे। रातभर पोस्टमार्टम नहीं कराया गया। बुधवार सुबह धरना मोर्चरी से हटाकर मोहनगढ़ थाने के सामने शुरू किया गया। यहां बड़ी संख्या में ग्रामीण और मृतक के परिजन मौजूद रहे।