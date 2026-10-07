jaisalmer: अनिरुद्धसिंह आत्महत्या मामले में गिरफ्तारी तक पोस्टमार्टम नहीं कराने पर अड़े परिजन

मोहनगढ़ पुलिस थाने के बाहर ग्रामीणों की भीड़
मोहनगढ़. पुलिसकर्मी अनिरुद्ध सिंह की आत्महत्या के मामले में नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर बुधवार को मोहनगढ़ में परिजन और ग्रामीण सड़कों पर उतर आए। परिजन शव का पोस्टमार्टम कराने से इनकार करते हुए मोहनगढ़ थाने के सामने धरने पर बैठ गए। उनका कहना है कि जब तक नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होती, तब तक पोस्टमार्टम नहीं कराया जाएगा। परिजनों के समर्थन में मोहनगढ़ व्यापार मंडल ने गुरुवार को आधे दिन बाजार बंद रखने का ऐलान किया है। इंदिरा गांधी नहर में कूदने के बाद अनिरुद्ध सिंह का शव पुलिस ने बाहर निकलवाकर अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया था। मंगलवार रात से ही परिजन और ग्रामीण मोर्चरी के बाहर धरने पर बैठे रहे। रातभर पोस्टमार्टम नहीं कराया गया। बुधवार सुबह धरना मोर्चरी से हटाकर मोहनगढ़ थाने के सामने शुरू किया गया। यहां बड़ी संख्या में ग्रामीण और मृतक के परिजन मौजूद रहे।
परिजनों का आरोप है कि अनिरुद्धसिंह पिछले कई वर्षों से ससुराल पक्ष की कथित प्रताड़ना से परेशान था। आत्महत्या से पहले उसने अपनी गाड़ी में बैठकर एक वीडियो बनाया था। वीडियो में उसने ससुराल पक्ष के लोगों पर प्रताड़ित करने के आरोप लगाए हैं। परिजनों का कहना है कि वीडियो में जिन लोगों के खिलाफ आरोप लगाए गए हैं, पुलिस उनके खिलाफ कार्रवाई कर गिरफ्तारी करे। परिजनों ने वीडियो को मामले का महत्वपूर्ण साक्ष्य बताते हुए इसकी निष्पक्ष जांच की मांग की है। पुलिस भी वीडियो में लगाए गए आरोपों, आत्महत्या से जुड़े घटनाक्रम और अन्य उपलब्ध साक्ष्यों की जांच कर रही है।
परिजनों और ग्रामीणों के धरने को मोहनगढ़ व्यापार मंडल ने समर्थन दिया है। नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर व्यापार मंडल ने गुरुवार को आधे दिन बाजार बंद रखने का निर्णय लिया है। व्यापारियों ने पीड़ित परिवार के साथ खड़े रहने की बात कहते हुए मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की मांग की।
धरने को देखते हुए मोहनगढ़ थाने के आसपास अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पोकरण वीरेंद्र सिंह के नेतृत्व में नाचना थाना और पीटीएम थाना पुलिस का अतिरिक्त जाब्ता मोहनगढ़ पहुंचा। पुलिस अधिकारियों ने धरने पर बैठे परिजनों और ग्रामीणों से बातचीत की तथा कानून-व्यवस्था बनाए रखने की अपील की। नामजद आरोपियों की तलाश के लिए पुलिस ने अलग-अलग टीमें गठित की हैं। टीमें संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही हैं। परिजनों के अनुसार नामजद आरोपियों के मोबाइल फोन बंद आ रहे हैं। पुलिस मामले से जुड़े सभी पहलुओं की जांच कर रही है।
अनिरुद्ध सिंह आबूरोड सदर थाने में कांस्टेबल के पद पर कार्यरत था। उसने इंदिरा गांधी नहर में कूदकर आत्महत्या कर ली थी। आत्महत्या से पहले बनाए गए वीडियो को बाद में परिजनों तक पहुंचाया गया। इसमें उसने ससुराल पक्ष पर कथित प्रताड़ना के आरोप लगाए थे। घटना के बाद पुलिस ने शव को नहर से बाहर निकलवाकर अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया था। इसके बाद परिजन और ग्रामीण नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर मोर्चरी के बाहर धरने पर बैठ गए थे। फिलहाल मोहनगढ़ थाने के सामने धरना जारी है। पुलिस-प्रशासन की ओर से मामले की जांच और नियमानुसार कार्रवाई का भरोसा दिलाया जा रहा है। हालांकि परिजन नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग पर अड़े हुए हैं। पुलिस की ओर से थाने के आसपास अतिरिक्त जाब्ता तैनात किया गया है।
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