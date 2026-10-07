7 अक्टूबर 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

Asian Games 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

जैसलमेर

jaisalmer: अनिरुद्धसिंह आत्महत्या मामले में गिरफ्तारी तक पोस्टमार्टम नहीं कराने पर अड़े परिजन

मोहनगढ़। पुलिसकर्मी अनिरुद्ध सिंह की आत्महत्या के मामले में नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर बुधवार को परिजन और ग्रामीणों ने थाने के सामने धरना दिया। परिजनों ने आरोपियों की गिरफ्तारी होने तक शव का पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर दिया, जिससे मामला तनावपूर्ण बना हुआ है। परिजनों के समर्थन में मोहनगढ़ व्यापार मंडल ने गुरुवार को आधे दिन बाजार बंद रखने का ऐलान किया है।
2 min read
Google source verification

जैसलमेर

image

Deepak Vyas

Oct 07, 2026

jaisalmer

मोहनगढ़ पुलिस थाने के बाहर ग्रामीणों की भीड़

मोहनगढ़. पुलिसकर्मी अनिरुद्ध सिंह की आत्महत्या के मामले में नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर बुधवार को मोहनगढ़ में परिजन और ग्रामीण सड़कों पर उतर आए। परिजन शव का पोस्टमार्टम कराने से इनकार करते हुए मोहनगढ़ थाने के सामने धरने पर बैठ गए। उनका कहना है कि जब तक नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होती, तब तक पोस्टमार्टम नहीं कराया जाएगा। परिजनों के समर्थन में मोहनगढ़ व्यापार मंडल ने गुरुवार को आधे दिन बाजार बंद रखने का ऐलान किया है। इंदिरा गांधी नहर में कूदने के बाद अनिरुद्ध सिंह का शव पुलिस ने बाहर निकलवाकर अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया था। मंगलवार रात से ही परिजन और ग्रामीण मोर्चरी के बाहर धरने पर बैठे रहे। रातभर पोस्टमार्टम नहीं कराया गया। बुधवार सुबह धरना मोर्चरी से हटाकर मोहनगढ़ थाने के सामने शुरू किया गया। यहां बड़ी संख्या में ग्रामीण और मृतक के परिजन मौजूद रहे।

वीडियो में लगाए थे आरोप, गिरफ्तारी की मांग पर अड़े

परिजनों का आरोप है कि अनिरुद्धसिंह पिछले कई वर्षों से ससुराल पक्ष की कथित प्रताड़ना से परेशान था। आत्महत्या से पहले उसने अपनी गाड़ी में बैठकर एक वीडियो बनाया था। वीडियो में उसने ससुराल पक्ष के लोगों पर प्रताड़ित करने के आरोप लगाए हैं। परिजनों का कहना है कि वीडियो में जिन लोगों के खिलाफ आरोप लगाए गए हैं, पुलिस उनके खिलाफ कार्रवाई कर गिरफ्तारी करे। परिजनों ने वीडियो को मामले का महत्वपूर्ण साक्ष्य बताते हुए इसकी निष्पक्ष जांच की मांग की है। पुलिस भी वीडियो में लगाए गए आरोपों, आत्महत्या से जुड़े घटनाक्रम और अन्य उपलब्ध साक्ष्यों की जांच कर रही है।

व्यापार मंडल भी साथ, गुरुवार को आधे दिन बाजार बंद

परिजनों और ग्रामीणों के धरने को मोहनगढ़ व्यापार मंडल ने समर्थन दिया है। नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर व्यापार मंडल ने गुरुवार को आधे दिन बाजार बंद रखने का निर्णय लिया है। व्यापारियों ने पीड़ित परिवार के साथ खड़े रहने की बात कहते हुए मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की मांग की।

थाने के बाहर अतिरिक्त पुलिस बल, टीमें तलाश में जुटीं

धरने को देखते हुए मोहनगढ़ थाने के आसपास अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पोकरण वीरेंद्र सिंह के नेतृत्व में नाचना थाना और पीटीएम थाना पुलिस का अतिरिक्त जाब्ता मोहनगढ़ पहुंचा। पुलिस अधिकारियों ने धरने पर बैठे परिजनों और ग्रामीणों से बातचीत की तथा कानून-व्यवस्था बनाए रखने की अपील की। नामजद आरोपियों की तलाश के लिए पुलिस ने अलग-अलग टीमें गठित की हैं। टीमें संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही हैं। परिजनों के अनुसार नामजद आरोपियों के मोबाइल फोन बंद आ रहे हैं। पुलिस मामले से जुड़े सभी पहलुओं की जांच कर रही है।

आबूरोड सदर थाने में कांस्टेबल था अनिरुद्ध

अनिरुद्ध सिंह आबूरोड सदर थाने में कांस्टेबल के पद पर कार्यरत था। उसने इंदिरा गांधी नहर में कूदकर आत्महत्या कर ली थी। आत्महत्या से पहले बनाए गए वीडियो को बाद में परिजनों तक पहुंचाया गया। इसमें उसने ससुराल पक्ष पर कथित प्रताड़ना के आरोप लगाए थे। घटना के बाद पुलिस ने शव को नहर से बाहर निकलवाकर अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया था। इसके बाद परिजन और ग्रामीण नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर मोर्चरी के बाहर धरने पर बैठ गए थे। फिलहाल मोहनगढ़ थाने के सामने धरना जारी है। पुलिस-प्रशासन की ओर से मामले की जांच और नियमानुसार कार्रवाई का भरोसा दिलाया जा रहा है। हालांकि परिजन नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग पर अड़े हुए हैं। पुलिस की ओर से थाने के आसपास अतिरिक्त जाब्ता तैनात किया गया है।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

07 Oct 2026 09:11 pm

Published on:

07 Oct 2026 09:10 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaisalmer / jaisalmer: अनिरुद्धसिंह आत्महत्या मामले में गिरफ्तारी तक पोस्टमार्टम नहीं कराने पर अड़े परिजन

बड़ी खबरें

View All

जैसलमेर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

jaisalmer: चेलक में दो किसान परिवारों के घरों से सवा करोड़ चोरी, सुबह खुला चोरी का राज

jaisalmer
जैसलमेर

jaisalmer: पर्यटन स्थलों पर लपकों का दबाव, भिक्षावृत्ति से पर्यटकों की परेशानी बढ़ी

jaisalmer news phooto
जैसलमेर

jaisalmer: दोस्तों को बचाने पानी में उतरा गिरधर, खुद गहरे पानी में डूबा

jsm
जैसलमेर

jaisalmer: ‘ड्रोनाथॉन’ से थार बना मानवरहित रक्षा तकनीक के परीक्षण का नया केंद्र

jaisalmer
जैसलमेर

jaisalmer: लाठी के 200 किलोमीटर वन क्षेत्र में अब तेज होगा वन्यजीव रेस्क्यू

jaisalmer lathi news
जैसलमेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Weather

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

Health News

National News

Entertainment News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.