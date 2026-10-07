jaisalmer: दोस्तों को बचाने पानी में उतरा गिरधर, खुद गहरे पानी में डूबा

लाठी ( जैसलमेर). दोस्तों को डूबता देख उन्हें बचाने के लिए बिना अपनी जान की परवाह किए तालाब में छलांग लगाने वाले धायसर गांव के 21 वर्षीय गिरधर सुथार की खुद डूबने से मौत हो गई। बेंगलूरु के नेसूर में तालाब में नहाने के दौरान हुए हादसे में गिरधर और उसके एक साथी की जान चली गई। दोनों दोस्तों को सुरक्षित बाहर निकालने के बाद गहरे पानी में फंस गए थे। हादसे की सूचना धायसर पहुंची तो गांव में शोक की लहर दौड़ गई। धायसर निवासी गिरधर सुथार पुत्र रुपाराम सुथार पिछले करीब दो वर्षों से बेंगलूरु के नेसूर में घोड़ा फार्म पर काम कर रहा था। वह चार दोस्तों के साथ घोड़ा फार्म के पास स्थित तालाब में नहाने गया था। इसी दौरान उसके दो साथी गहरे पानी में चले गए और डूबने लगे। दोनों को डूबता देख गिरधर और एक अन्य साथी उन्हें बचाने के लिए तालाब में उतर गए। गिरधर और उसके साथी ने प्रयास कर दोनों युवकों को सुरक्षित पानी से बाहर निकाल लिया। इसके बाद दोनों खुद गहरे पानी में फंस गए और डूब गए। हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची। कई घंटे चले रेस्क्यू अभियान के बाद दोनों के शव बरामद किए गए। आवश्यक कार्रवाई के बाद शव परिजनों को सौंप दिए गए।