jaisalmer: पंचायतीराज चुनाव में नामांकन का अंतिम दिन, जिला परिषद-पंचायत समितियों में उमड़े दावेदार

जैसलमेर. पंचायतीराज चुनाव की सियासी सरगर्मी अब नामांकन प्रक्रिया के साथ तेज हो गई है। बुधवार को नामांकन के अंतिम दिन जिला परिषद और जिले की दस पंचायत समितियों में दावेदारों की सक्रियता देखने को मिली। जिला परिषद के 21 वार्डों में अंतिम दिन 88 अभ्यर्थियों ने 98 नामांकन पत्र दाखिल किए, जबकि पंचायत समितियों के 150 वार्डों में 392 अभ्यर्थियों ने 472 नामांकन पत्र प्रस्तुत किए। अंतिम दिन की इस हलचल के साथ जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्य पदों के लिए अब तक 940 अभ्यर्थियों के कुल 1163 नामांकन दाखिल हो चुके हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला कलक्टर अनुपमा जोरवाल ने बताया कि जिला परिषद के 21 निर्वाचन क्षेत्रों में नामांकन के अंतिम दिन 88 अभ्यर्थियों ने 98 नामांकन पत्र रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किए। इसके साथ ही जिला परिषद सदस्य पद के लिए अब तक 138 अभ्यर्थियों के 162 नामांकन पत्र प्राप्त हुए हैं।